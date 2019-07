‘Hij heeft aangegeven niet te willen verlengen bij Ajax, dat zegt al genoeg’

Ajax begint het seizoen zaterdagavond met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en de doelstellingen voor de Amsterdammers zijn aankomend seizoen duidelijk. Valentijn Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, verwacht niet dat de manschappen van trainer Erik ten Hag het opnieuw tot de halve finale van de Champions League zullen schoppen, maar hij geeft wel aan dat de club ‘het aan zijn stand verplicht is’ om opnieuw voor de dubbel te gaan.

“We weten allemaal dat er in 2024 een scheiding komt tussen alle beste clubs in Europa en daar wil Ajax graag bijzitten. Dan kan het niet zo zijn dat je twee of drie keer als derde eindigt”, vertelt Driessen in gesprek met AT5. Met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong vertrokken er echter deze zomer al twee belangrijke spelers uit Amsterdam en het is aan Ten Hag om opvolgers voor die steunpilaren in te passen.

Driessen wijst op nieuwkomer Razvan Marin als belangrijkste kandidaat om de positie van De Jong over te nemen terwijl collega Freek Jansen, Ajax-watcher namens het Algemeen Dagblad, twee andere namen aanvoert: “Noussair Mazraoui zou op die plek kunnen spelen, maar ook Carel Eiting die terug is van een blessure.”

Op het vertrek van de twee Oranje-internationals na blijft de gevreesde ‘uittocht’ bij Ajax vooralsnog beperkt, al is de transfermarkt nog wel een ruime maand over. De twee sluiten dus niet uit dat er meer mutaties plaats zullen vinden: “David Neres heeft aangegeven zijn contract niet te willen verlengen, dat zegt al genoeg. Als er een grote club komt, is hij weg”, is Driessen duidelijk. Jansen wijst ook naar Donny van de Beek, die Ajax ‘koste wat kost’ nog een jaar aan boord zou willen houden: “Maar als Real met een grote zak geld aan komt kloppen is de kans groot dat ook hij vertrekt.”