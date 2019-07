Barcelona start opnieuw zonder Frenkie de Jong aan oefenduel

Frenkie de Jong moet zaterdagochtend opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank bij Barcelona. Net als tegen Chelsea zal de Oranje-international het waarschijnlijk moeten doen met een invalbeurt. Trainer Ernesto Valverde kiest op het middenveld tegen Vissel Kobe voor Sergio Busquets, Riqui Puig en Ivan Rakitic.

De Jong is bezig aan zijn eerste weken als speler van Barcelona. Hij maakte eerder deze week zijn officieuze debuut voor Barcelona in het oefenduel met Chelsea. De Jong speelde 45 minuten mee in het met 2-1 verloren duel. Aankoop Antoine Griezmann start wel vanuit de basis in het oefenduel met de Japanse opponent. Gerard Piqué heeft lichte klachten en wordt uit voorzorg aan de kant gehouden.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Aurojo, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Puig; Rafinha, Griezmann, Collado.