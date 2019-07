‘Als Erik ten Hag me nodig heeft tegen PSV, sta ik er en ben ik scherp’

Naast aankopen als Razvan Marin en Quincy Promes is ook Sergiño Dest in de voorbereiding op het aankomende seizoen een nieuw gezicht in de selectie van Ajax. De achttienjarige rechtsback laat tot nu toe een goede indruk achter in de oefenwedstrijden waarin trainer Erik ten Hag hem speeltijd heeft gegund en het lijkt erop dat het talent zich voor zaterdagavond ook op gaan maken voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV.

“Ik ben er ready voor. Als de trainer me nodig heeft, sta ik er en ben ik scherp”, is Dest duidelijk in gesprek met De Telegraaf. De jongeling, vorig seizoen goed voor zeventien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax, heeft in de afgelopen weken geprobeerd om aan te haken bij het niveau van de hoofdmacht en is vooralsnog tevreden: “Maar ik ben er nog niet. Ik weet ook hoe snel het weer de andere kant op kan gaan. Het is nu geen kwestie van volhouden, maar juist een tandje erbij zetten.”

Naast rechtsback kan Dest ook als rechtsbuiten en als linksback en linksbuiten uit de voeten: “Redelijk multifunctioneel dus. Daarvoor heb ik hard getraind. Ronaldinho was mijn voorbeeld. Natuurlijk kan ik me niet met hem vergelijken. Hij is een legend. Maar afkijken kan natuurlijk altijd.” Doordat de vleugelverdediger oorspronkelijk als aanvaller acteerde, is zijn offensieve spel een extra wapen.

Hij weet echter ook dat hij in andere aspecten nog moet groeien: “Verdedigend moet het positioneel echt nog veel beter. John Heitinga, Michael Reiziger en Winston Bogarde hebben er veel op gehamerd. Nóg beter staan kan me echt helpen.” Voor nu heeft Dest zijn vizier echter gericht op een officieel debuut voor de club waar hij al zeven jaar in de jeugd heeft gespeeld: “Thuis, in een volle Johan Cruijff ArenA, tegen PSV. En als we hem winnen, zou het helemaal perfect zijn.”