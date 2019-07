Ziekenboeg Real Madrid stroomt verder vol na botsing met Oblak

Luka Jovic staat mogelijk enige tijd aan de kant bij Real Madrid. De spits van de Koninklijke liep vrijdagnacht een enkelblessure op in de met 3-7 verloren oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid. Het is vooralsnog onbekend hoe lang de aankoop van zestig miljoen euro precies buitenspel staat. Zijn afwezigheid is een nieuwe domper voor trainer Zinédine Zidane, die de ziekenboeg van Real Madrid steeds voller ziet stromen.

Jovic kwam tijdens het duel in de International Champions Cup na 24 minuten spelen in botsing met Atlético Madrid-doelman Jan Oblak. Na een minutenlange behandeling op het veld, verliet de spits het veld en werd hij vervangen door Karim Benzema. Jovic had zichtbaar veel pijn en het is dan ook niet ondenkbaar dat hij voorlopig niet inzetbaar is. Naar verwachting maakt Real Madrid op korte termijn bekend wat de exacte situatie is van Jovic.

Door zijn kwetsuur moet Zidane opnieuw een speler missen. Eerder deze maand raakte Brahim Díaz al geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij minimaal een maand aan de kant staat. Vervolgens liep Marco Asensio een zware blessure op in de oefenwedstrijd tegen Arsenal. De Spaans international heeft zijn voorste kruisband afgescheurd én heeft schade aan zijn buitenste meniscus. Hij staat zes tot negen maanden aan de kant en komt daardoor mogelijk het hele seizoen niet in actie.

Een dag na de blessure van Asensio liep ook Ferland Mendy een blessure op. De aankoop van 48 miljoen euro kampt met een blessure aan zijn bovenbeen. Real Madrid doet geen uitlatingen over de duur van de revalidatieperiode. Spaanse media gaan uit van een absentie van ongeveer vier weken. Naar verwachting is hij niet op tijd fit voor de start van de competitie.