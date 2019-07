Zidane ziet alles fout gaan: ‘Ik maak me geen zorgen, maar dit doet pijn’

Real Madrid ging vannacht op pijnlijke wijze onderuit in de Madrileense stadsderby tegen Atlético Madrid. Mede door vier doelpunten van Diego Costa verloor de Koninklijke met harde cijfers: 3-7. Trainer Zinédine Zidane zag dat alles wat fout kon gaan ook daadwerkelijk fout ging in het MetLife Stadium in New Jersey. “We zijn de wedstrijd op een totaal verkeerde manier begonnen”, zo liet de Franse coach na afloop weten op de persconferentie.

De ploeg van Zidane kwam al na 43 seconden spelen op achterstand. Na 45 minuten spelen keek Real Madrid tegen een 0-5 achterstand aan. “Na acht minuten stonden we al met 0-2 achter. We stelden er werkelijk niets tegenover om iets aan de score te veranderen. De eerste helft hadden we het zwaar. We kwamen geen moment in de wedstrijd. Alles ging fout en het begon bij onze intensiteit”, zo sprak Zidane duidelijke taal tegenover de aanwezige media.

Toch wil Zidane niet te zwaar wegen aan de ruime nederlaag. “Zij scoren zeven keer, dat kan gebeuren. Dat weten de spelers ook. Iedereen is teleurgesteld, maar we moeten hier niet te lang over doorgaan. Het is een oefenwedstrijd in de voorbereiding. Zij waren op alle fronten beter, maar verder is er weinig om over te praten. Wij bereiden ons voor op een seizoen en doen dat op onze manier. Op 17 augustus staat de eerste competitiewedstrijd op het programma en dan moeten we er staan. Maar vanavond hebben we te weinig gebracht.”

Zidane wil niet te lang bij de nederlaag stilstaan en kijkt vooruit. “Ik ben ervan overtuigd dat ik over een team beschik dat op alle fronten mee kan doen. Ik maak me geen zorgen, maar dit doet wel pijn. Niemand wil verliezen. Maar het is gebeurd en we kunnen er nu niets meer aan veranderen. Het was een slechte wedstrijd en we moeten goed nadenken over wat er is gebeurd.” Real Madrid vervolgt de voorbereiding met wedstrijden tegen Tottenham Hotspur (30 juli) en Red Bull Salzburg (7 augustus). Op 17 augustus staat de eerste competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo op het programma.