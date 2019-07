Kieft voorziet vertrek bij PSV: ‘Het is te hopen dat hij nog speelt tegen Basel’

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf lovend over Steven Bergwijn. Hij vindt de aanvaller van PSV in alle facetten van het spel het verst van alle aanvallers uit de selectie van trainer Mark van Bommel. De oud-international vreest dat de Oranje-international onhoudbaar is, aangezien hij op het lijstje staat van verschillende clubs uit Europa. Kieft weet niet of PSV er bij een vertrek van Bergwijn goed aan doet om Steven Berghuis in huis te halen als directe vervanger.

Kieft zag Hirving Lozano een slechte beurt maken in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Hoewel Donyell Malen de winnende treffer maakte, was het Bergwijn die de beste indruk maakte op de voormalig spits. “Hij is het verst van alle aanvallers van PSV. Niet zo vreemd trouwens na een aanloopperiode van drie seizoenen”, aldus Kieft. “Hij geeft je het idee dat het dit seizoen gaat gebeuren, het moment van exploderen, het bevestigen van de potentie die hij in zich heeft en die iedereen in hem ziet. Z'n snelheid is bekend en hij koppelt dit aan dreiging en doelgerichtheid.”

Kieft heeft hoge verwachtingen van Bergwijn, die naar verluidt hoog op het wensenlijstje van Sevilla staat. “Bergwijn wordt alleen maar beter en beter. Eén probleem: gaat PSV hem behouden nu een club als Sevilla zich bij PSV meldt? Ik kan me voorstellen dat Bergwijn op de radar staat van veel meer topclubs in Europa. Een transfer zal PSV veel geld opleveren, maar het zal tevens een enorme klap zijn als hij vertrekt uit Eindhoven. Het valt te hopen voor de club dat hij nog meespeelt in de return in Zwitserland tegen FC Basel.”

Berghuis wordt door PSV gezien als eventuele vervanger van Bergwijn. “Maar dat is een heel ander type speler. Berghuis komt graag aan de bal om dan het spel te verdelen terwijl Bergwijn juist van de loopacties is zonder bal. Voor PSV zou het goed zijn om iemand als Berghuis in de selectie te hebben voor op het middenveld. Ik zie hem niet als directe vervanger voor Bergwijn.”