Frank de Boer met Atlanta United onderuit in MLS-topper in LA

Frank de Boer is er vannacht niet in geslaagd om de koppositie over te nemen van Philadelphia Union in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Op bezoek bij Los Angeles FC, de koploper van de Western Conference, ging het team van de Nederlandse trainer ten onder in een doelpuntrijk duel. De thuisploeg trok met een 4-3 uitslag aan het langste eind.

In het Banc of California Stadium gingen de bezoekers voortvarend van start. De wedstrijd was pas 77 seconden oud toen Mohammed Adams de bal voor zijn voeten kreeg in het strafschopgebied. Hij dacht geen moment na en ramde de openingstreffer tegen de touwen namens Atlanta United. Toen LAFC van de schrik was bekomen ging het op jacht naar de gelijkmaker. Na ruim een half uur spelen was het raak voor het team van trainer Bob Bradley. Adama Diomande werd het strafschopgebied ingestuurd en hij passeerde Brad Guzan in de korte hoek.

De thuisploeg wilde meer en dat kreeg het ook. Vijf minuten na de gelijkmaker moest Guzan opnieuw vissen. Na goed voorbereidend werk van Carlos Vela was het de instormende Diego Rossi die wist te scoren. Vlak daarna was het Carlos Vela zelf die scoorde. Vanuit een strafschop tekende hij voor de 3-1. Het team van De Boer, dat speelde in een 3-5-2-formatie, was rijp voor de slacht. LAFC maakte dankbaar gebruik van de ruimtes op de blanken en kwam zelfs op 4-1. Vanuit de counter schakelde de thuisploeg sneller om dan de bezoekers en was het Eduard Atuesta die scoorde.

Toch mocht Atlanta United nog een klein beetje hopen, want in de blessuretijd van de eerste helft tekende Josef Martínez nog voor de 4-2. Toen Eddie Segura vlak na rust een eigen doelpunt maakte en de stand op 4-3 bracht, was de ploeg van De Boer volledig terug in de wedstrijd. Desondanks slaagden the Five Stripes er niet in om een punt uit het vuur te slepen. Zodoende blijft Atlanta steken op 36 punten, drie minder dan de koploper.