Diego Costa vernedert Real Madrid in wedstrijd met tien doelpunten

Atlético Madrid heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag hard uitgehaald in de International Champions Cup tegen Real Madrid. Diego Costa was op stoom en stond met vier doelpunten aan de basis van de 3-7 overwinning op de ploeg van trainer Zinédine Zidane. Atléti toonde geen genade en stond, mede door een hattrick van Diego Costa, na 45 minuten spelen al op een 0-5 voorsprong. De spits haalde het einde van de wedstrijd niet, want na 65 minuten spelen kwam het tot een opstootje met Dani Carvajal en werden beide spelers met rood van het veld gestuurd.

Het team van Diego Simeone ging uitstekend van start in New Jersey. João Félix stuurde Diego Costa het strafschopgebied in, die op zijn beurt de bal in de verre hoek achter Thibaut Courtois schoot. Atlético was ontketend en kwam nog in de openingsfase verder op achterstand. Real Madrid, waar Eden Hazard en Luka Jovic vanuit de basis startten, werd ver teruggedrongen op eigen helft en kon de goal van João Félix niet voorkomen. Saúl haalde de achterlijn en legde de bal terug op João Félix: 0-2. De Koninklijke moest zich beperken tot verdedigen en kon de 0-3 van Ángel Correa niet voorkomen. De nummer tien van Atlético werd na een mooie aanval ingespeeld door Koke en schoot vanuit de draai raak in de verre hoek.

Het werd alsmaar pijnlijker voor Real Madrid. Na 28 minuten spelen ging Sergio Ramos de fout in tijdens de opbouw. Met een laconieke hoge bal speelde hij Diego Costa in de kaart: 0-4. Zidane kon het niet langer aanzien en besloot in te grijpen. Jovic werd direct daarna naar de kant gehaald ten faveure van Karim Benzema. Maar ook met de Fransman in de spits wilde het niet vlotten voor Real. Op slag van rust werd Diego Costa in het strafschopgebied gevloerd door Isco. Scheidsrechter Ted Unkel kon niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Diego Costa maakte geen fout en maakte zijn hattrick vol.

In de tweede helft nam Atlético Madrid geen gas terug. Courtois was inmiddels vervangen door Keylor Navas, maar ook de Costa Ricaanse doelman wist Diego Costa niet van het scoren te houden. Het tweede bedrijf was net vijf minuten oud toen hij het net opnieuw liet bollen. Na goed voorbereidend werk van João Félix rondde de Spaans international uitstekend af. Vlak daarna maakte Nacho de 1-6 namens Real Madrid. Ondanks zijn vier doelpunten ging Diego Costa vervolgens compleet door het lint. Carvajal beging een overtreding, waarop de spits een schop aan de Real Madrid-verdediger uitdeelde. Er ontstond een gevecht, waarop beide kemphanen van het veld werden gestuurd.

In de minuten die volgden voerden beide trainers meerdere wissels door. Met nog twintig minuten op de klok tekende invaller Vitolo, die pas vier minuten op het veld stond, de 1-7. Een absolute monsteruitslag lonkte, maar in de slotfase maakten Benzema en Javier Sánchez de stand nog iets draaglijker.