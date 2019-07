Komst van Joshua Zirkzee naar de Eredivisie is ‘een gepasseerd station’

Voor ADO Den Haag begint de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De selectie van Alfons Groenendijk is echter nog verre van rond: tegenover het vertrek van vijf spelers staat vooralsnog alleen de komst van de achttienjarige Milan van Ewijk, die overkwam van Excelsior Maassluis. Groenendijk hoopt dat meer aanwinsten zullen volgen, maar de komst van Joshua Zirkzee lijkt een utopie.

Vorige week maandag schreef Voetbal International over de belangstelling van ADO voor de achttienjarige aanvaller van Bayern München, die ook in de jeugdopleiding van de Eredivisionist speelde. Vrijdagavond, na de oefenwedstrijd tegen OH Leuven (1-1), maakt Groenendijk bij FOX Sports duidelijk dat het niet tot een transfer zal komen. "Dat is al een gepasseerd station. Dat gaat niet gebeuren."

De kans is groter dat Michiel Kramer terugkeert als spits van ADO. De club verwelkomde de transfervrije aanvaller deze week op de training en tegen Leuven maakte hij als invaller zijn opwachting in de tweede helft. Beide partijen beoordelen de komende weken of er een nieuwe samenwerking in zit. "We kennen zijn kwaliteiten. Het is duidelijk dat er nog het nodige moet gebeuren bij ADO en Michiel kan ons daarbij helpen", denkt Groenendijk.

"Hij is aan de slag geweest met een personal trainer, maar nog niet in groepsverband. Hij moet dus nog een en ander doen, maar we hebben op de trainingen al wel gezien dat hij van waarde kan zijn voor ons", aldus de oefenmeester, die ook Nasser El Khayati lijkt kwijt te raken. De aanvallende middenvelder ontbreekt al anderhalve week op de training, vanwege een mogelijke transfer naar Qatar SC. Ook tegen Leuven was de sterspeler er niet bij.

"El Khayati is op dit moment niet voor de volle honderd procent met zijn hoofd bij ADO. Dan heeft het ook geen zin om hem dit soort wedstrijden te laten spelen", legt Groenendijk uit. "Dat kan alleen maar blessures opleveren." Groenendijk ontkent dat El Khayati 'de regie heeft'. "Maar als trainer ben ik niet degene die dit soort beslissingen neemt, dus dat moet je niet aan mij vragen. Ik voel me niet de aangewezen persoon om hierop te reageren."