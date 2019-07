‘Zidane verandert plots van gedachten over vertrek van James bij Real Madrid’

Real Madrid heeft besloten om James Rodríguez deze zomer niet te laten gaan, zo verzekert El Chiringuito. De aanvallende middenvelder mag niet weg van trainer Zinédine Zidane, omdat Marco Asensio een ernstige kruisbandblessure heeft opgelopen. Het nieuws is een hard gelag voor Napoli en Atlético Madrid, die het allebei hadden voorzien op James. Met beide clubs zou hij zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt.

Voor James is de wereld er binnen een paar weken heel anders uit gaan zien. Eerder deze maand meldde Marca dat de Colombiaan zijn zinnen had gezet op een vertrek uit het Santiago Bernabéu. Die wens leek wederzijds. Zidane heeft altijd zijn twijfels gehad over Rodríguez en Real Madrid kon het geld goed gebruiken om de komst van Paul Pogba te financieren. Nadat Asensio deze week zijn voorste kruisband en buitenste meniscus afscheurde in het oefenduel met Arsenal (2-2) zou Zidane zich echter hebben bedacht.

De 28-jarige Rodríguez speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Bayern München. Ofschoon hij in Beieren tot 67 duels en 15 goals kwam, koos het bestuur van de Duitse topclub ervoor om niet de optie tot koop van 42 miljoen euro te lichten. Zodoende zou James deze zomer terugkeren bij Real Madrid. Vanwege zijn deelname aan de Copa América is hij niet met de spelersgroep meegereisd naar de Verenigde Staten voor de wedstrijden in de International Champions Cup.

Real Madrid betaalde medio 2014 liefst tachtig miljoen euro aan AS Monaco voor de komst van Rodríguez. In zijn eerste contractjaar kwam hij tot 46 optredens, maar de aanstelling van nota bene zijn idool Zidane als hoofdtrainer in januari 2016 was funest voor zijn speeltijd. Hij kwam in diens eerste half jaar minder aan spelen toe en vervulde in 2016/17 ook een relatieve bijrol in de hoofdmacht. De verbintenis van Rodríguez met Real Madrid loopt nog twee seizoenen door.