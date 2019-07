Marca: 66 miljoen euro in 3 jaar voor Gareth Bale na transfer

De dagen van Gareth Bale bij Real Madrid lijken geteld. Marca verzekert vrijdagavond dat de aanvaller aan de slag gaat bij Jiangsu Suning en dat de overstap op een oor na gevild is. Bale kan een driejarig contract tekenen ter waarde van 22 miljoen euro per seizoen, zo klinkt het. Hoeveel Real Madrid overhoudt aan de transfer, is nog onduidelijk.

Eerder deze week meldde het Chinese Sina Sports dat Real Madrid een bod van 22 miljoen euro op Bale had afgewezen. De verwachting is dan ook dat de transfersom hoger zal blijken te liggen. Jiangsu Suning geldt als een vermogende club, die vrijdag nog de komst van Internazionale-verdediger João Miranda afrondde. De club is eigendom van de Suning Group, net als Inter.

Volgens Marca toonden ook Shanghai Shenhua en Tottenham Hotspur, de oude club van Bale, belangstelling voor de Welshman. In Shanghai kon hij zelfs 25 miljoen euro verdienen, zo weet de krant, maar de transfer ketste toch af. Zodoende zag Jiangsu Suning een mogelijkheid om toe te slaan. Met een salaris van 22 miljoen euro zou hij na Ezequiel Lavezzi, die 26,5 miljoen euro verdient bij Hebei China Fortune, de bestbetaalde speler van China worden.

Dat Bale geen toekomst heeft bij Real Madrid, leek na zaterdagnacht wel duidelijk. In de wedstrijd tegen Bayern München (3-1 nederlaag) op de International Champions Cup bleef hij op de bank; na afloop zei trainer Zinédine Zidane dat de club aan zijn vertrek werkt. "Ik hoop dat het snel wordt afgerond", gaf hij aan. Dinsdagnacht deed Bale echter in de tweede helft mee in de wedstrijd tegen Arsenal op de International Champions Cup en kwam hij tot scoren. Real Madrid won na strafschoppen.