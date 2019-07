Huren van Ceballos blijkt dure operatie voor Arsenal

Burak Yilmaz heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Serie A-promovendus Lecce. De ervaren spits van Besiktas onderging eerder een preventieve operatie in voorbereiding op de overgang. (Tuttomercatoweb)

Everton komt steeds dichter bij het binnenhalen van Moise Kean. Juventus houdt vast aan een vraagprijs van veertig miljoen euro en willen daarnaast een terugkoopoptie bedingen. (The Guardian)