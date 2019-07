‘Frank de Boer krijgt gezelschap van tweede Nederlandse trainer in MLS’

Ron Jans gaat aan de slag bij FC Cincinnati uit de Major Soccer League, zo meldt sportwebsite The Athletic vrijdagavond. De ex-trainer van onder meer PEC Zwolle en FC Groningen is momenteel in afwachting van een werkvisum. Als de formaliteiten zijn afgerond, wordt Jans volgende week gepresenteerd bij de club uit de Amerikaanse staat Ohio.

Jans wordt trainer bij Cincinnati op voorspraak van Gerard Nijkamp, de sportief directeur van de club. Nijkamp is sinds vorige maand in dienst bij de huidige hekkensluiter van de Eastern Conference en haalde Jans in 2014 naar PEC. Jans neemt het stokje over van de pas 29-jarige Yoann Damet, die aangesteld werd als interim-trainer na het ontslag van Alan Koch in mei. In de Eastern Conference staat het Atlanta United van Frank de Boer momenteel overigens tweede.

De geruchten over de interesse van Cincinnati werden eerder door Jans bevestigd. "Ik ben inderdaad gepolst", zei de coach tegenover het Algemeen Dagblad. "Meer dan dat kan en wil ik er eigenlijk niet over kwijt. Dit is nogal een grote stap als we het doen. Ik neem een eventuele beslissing namelijk niet alleen, maar samen met mijn vrouw. We moeten eerst nog kijken of we dit zien zitten, voor we het over andere zaken gaan hebben."

Jans, die bij Cincinnati voormalig PSV-doelman Przemyslaw Tyton tegenkomt, was vanaf 2017 in dienst als technisch directeur van FC Groningen, maar wilde graag weer aan de slag als hoofdtrainer. Eerder werkte de voormalig linksbuiten vier jaar als trainer van PEC Zwolle, nadat hij bij Standard Luik al na elf competitiewedstrijden werd ontslagen. Ook stond Jans voor de spelersgroep van sc Heerenveen en FC Groningen.