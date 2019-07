Ajax - PSV: blessures, VAR-test, prijzengeld en vermoedelijke opstellingen

In aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen staat zaterdagavond om 18.00 uur het duel om de Johan Cruijff Schaal op het programma. Landskampioen en tevens bekerwinnaar Ajax neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen PSV, de nummer twee van de vorige voetbaljaargang. Het duel komt voor beide ploegen op een ongelukkig moment. Waar bij Ajax een aantal belangrijke krachten nog niet inzetbaar zijn, valt voor PSV het duel om de Super Cup tussen een tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

PSV-trainer Mark van Bommel wilde tijdens de persconferentie op weg naar de wedstrijd tegen Ajax niet te lang stil staan bij de drukke agenda. “We moeten de agenda niet te groot maken. Het is een wedstrijd tussen twee belangrijke wedstrijden in. Het had anders gekund, maar hier moeten we het mee doen. Punt”, wordt de coach geciteerd op de clubwebsite van PSV. Afgelopen dinsdag won zijn ploeg in extremis met 2-1 van Basel en komende dinsdag staat de return op het programma. Vanwege deze duels besloot de KNVB de strijd om de Johan Cruijff Schaal een dag te vervroegen.

Waar PSV de eerste officiële wedstrijd al achter de rug heeft, betreft het voor Ajax pas de eerste echte wedstrijd van het seizoen. Het laatste oefenduel met Panathinaikos ging met 1-2 verloren. "PSV is een week verder, hebben al sneller aan een vast elftal kunnen werken. Het is een strijdbaar team, fanatiek. Ze kunnen heel direct spelen en hebben hoge weerbaarheid”, aldus Ten Hag.

Afwezigen en blessures

Aan de kant van Ajax ontbreekt aankoop Édson Alvarez. De Mexicaanse verdediger is fit, maar wacht nog op zijn werkvergunning. “Daar wordt keihard aan gewerkt”, aldus Erik ten Hag over de vervanger van Matthijs de Ligt. De trainer weet ook niet of de aankoop van vijftien miljoen euro al mee kan doen in de derde voorronde tegen PAOK Saloniki. “Ik heb er weinig inzicht in hoe snel dat kan gaan”, zo liet de Ajax-trainer vrijdag weten op de persconferentie.

André Onana, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech keerden na hun deelname aan de Afrika Cup vervroegd terug bij Ajax en zijn fit. Als zij de afsluitende training van zaterdag probleemloos doorkomen, wordt het drietal opgenomen in de wedstrijdselectie. Nicolás Tagliafico keerde deze week terug na deelname aan de Copa América. “Deze spelers zijn gretig, ze hebben er zin in. En ze beseffen waar het om gaat. Er komen al snel grote wedstrijden aan”, aldus Ten Hag, die David Neres pas zondag terug verwacht. Door een blessure zal Siem de Jong ook niet in actie komen.

PSV moet het zaterdagavond nog altijd stellen zonder aanvoerder Ibrahim Afellay. De middenvelder wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten nadat hij definitief terugkeerde bij de Eindhovenaren. PSV rondde vrijdag de komst van Timo Baumgartl af. Ook voor de Duitse verdediger, die de opvolger van Daniel Schwaab is in het Philips Stadion, komt het duel met Ajax te vroeg. Hij is pas net terug van vakantie nadat hij met Duitsland Onder-21 deelnam aan het EK.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag wilde vrijdag op de persconferentie nog maar weinig loslaten over zijn opstelling. Hij neemt de wedstrijd hoe dan ook zeer serieus. "Het is een prijs, en je moet er alles voor doen om een prijs te winnen. Het stadion is morgen uitverkocht. Dat zegt veel”, aldus Ten Hag, die een zo sterk mogelijke opstelling het veld in wil sturen. Naar verwachting speelt Ajax met het team dat het grootste deel van de voorbereiding heeft meegemaakt. Afgelopen maandag speelde het beoogde basisteam tegen Panathinakos (1-2) en de kans is aanzienlijk dat dezelfde elf spelers aan de aftrap verschijnen tegen PSV.

Met de wedstrijd tegen Basel in de benen en de return in het vooruitzicht, is het de vraag of Van Bommel zijn ploeg in volle oorlogssterkte laat aantreden. Hirving Lozano en Érick Gutiérrez zijn net terug van blessures en worden mogelijk gespaard. Van Bommel liet al weten dat hij kwalificatie voor de Champions League belangrijker vindt dan de Johan Cruijff Schaal. Toch wil hij niet zijn complete elftal omgooien. “Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. Ik heb te maken met nieuwe spelers, jongens die terugkeren van een huurperiode, jongens die langer vakantie hebben gehad en ga zo maar door. We zullen echt niet iedere wedstrijd met dezelfde elf gaan spelen, maar we moeten klaar zijn voor het drukke programma. De komende weken spelen we telkens om de drie á vier dagen”, aldus de PSV-trainer.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Varela; Veltman, Schuurs, Blind, Martinez; Marin, Van de Beek, Schöne; Tadic, Dolberg, Promes.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadilek; Rosario, Lammers, Hendrix; Bergwijn, Malen, Bruma.

Prijzengeld Johan Cruijff Schaal

Dat Van Bommel meer waarde hecht aan kwalificatie voor de Champions League dan aan het duel om de Johan Cruijff Schaal is, kijkend naar het prijzengeld, te begrijpen. Alleen het bereiken van de groepsfase is al goed voor een startpremie van 15,25 imljoen euro. De winnaar van de Johan Cruijff Schaal verdient 150.000 euro, terwijl de verliezer genoegen moet nemen met 100.000 euro.

VAR-test

De KNVB zal zaterdagavond tijdens het duel tussen Ajax en PSV een VAR-testuitvoeren. Eventuele VAR-momenten tijdens de wedstrijd zullen op een andere manier gecommuniceerd worden naar de toeschouwers. Bij een VAR-situatie wordt op de grote schermen in de Johan Cruijff ArenA aangegeven dat de videoscheidsrechter iets bekijkt en wat er beoordeeld wordt. Nadat de arbitrage een besluit hebben genomen, zal de uitkomst op de grote schermen te zien zijn. Op deze manier hoopt de voetbalbond de supporters een beter beeld te geven van de besluitvorming. Later dit seizoen wil de KNVB on-field-announcements invoeren. Het zal voor de fans dan te horen zijn wat de scheidsrechter te zeggen heeft over de situatie. Dit gebeurt bij Ajax - PSV nog niet.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Ajax en PSV begint vanavond om 18.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden door FOX Sports. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op kanaal 1 van de zender.