Carlos Gonzales na gesprek niet onder de indruk van clubleiding Feyenoord

Het kamp-Renato Tapia lijkt niet van plan om mee te werken aan de wensen van Feyenoord. Technisch directeur Sjaak Troost liet zondag in niet mis te verstane bewoordingen weten in de komende weken afscheid te willen nemen van de middenvelder, maar zaakwaarnemer Carlos Gonzales heeft daar geen boodschap aan.

Deze week vond overleg plaats tussen Troost en Gonzales over de situatie van Tapia. De belangenbehartiger is niet onder de indruk geraakt; de gesprekken lijken niets te hebben opgeleverd. "Ons plan met Renato blijft zoals het was: hij zal bij Feyenoord blijven", wordt Gonzales geciteerd door de Zuid-Amerikaanse sportverslaggever Niko Moreno.

Het blijft de vraag of er voor Tapia toekomst is in De Kuip. Op de Open Dag van Feyenoord stelde Troost dat hij zich 'niet in de maling laat nemen' door de Peruviaan en dat Tapia 'gewoon moet meewerken' aan een transfer. Trainer Jaap Stam, die Tapia vanwege diens aanwezigheid op de Copa América nog niet in actie heeft kunnen zien, gaf in een reactie echter aan dat hij hem er prima bij kan hebben.

Eerder deze week sloot zaakwaarnemer Gonzales een binnenlandse overstap van Tapia niet uit. Tegenover ESPN Peru liet hij weten dat zijn cliënt evenwel van plan is bij Feyenoord te blijven en dat het contract van Tapia nog een jaar doorloopt. "Als hij niet bij Feyenoord kan blijven, wil hij naar andere opties kijken. Maar wel in Nederland."