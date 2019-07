Algemeen Dagblad: Deal tussen Ajax en sc Heerenveen is rond

Sven Botman wordt volgend seizoen door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond. De negentienjarige verdediger verkiest de Friese club definitief boven FC Groningen. Ajax en Heerenveen hebben nog geen officiële mededeling gedaan over de huurdeal, maar volgens journalist Freek Jansen van de krant is de transfer rond.

De deal komt niet onverwacht, daar technisch directeur Mark-Jan Fledderus van Groningen donderdag al aangaf dat Botman meer perspectief ziet bij Heerenveen. "Botman verwacht dat bij sc Heerenveen de kans op speeltijd voor hem groter is dan bij FC Groningen, zo is de reden van het afzeggen althans naar ons gecommuniceerd", zei hij tegen het Dagblad van het Noorden.

Het was de bedoeling dat Botman in Groningen de opvolger zou worden van de naar Sampdoria vertrokken Julian Chabot, maar Fledderus zal verder moeten zoeken naar een linker centrale verdediger. "Natuurlijk is het balen. We hebben er alles aan gedaan, goede gesprekken gevoerd. Als het voor de langere termijn was geweest, had Botman voor FC Groningen gekozen, zo heeft hij ons laten weten", voegde Fledderus eraan toe.

Botman speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen speelde het talent zijn wedstrijden voornamelijk in Jong Ajax, waarvoor hij 28 keer uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. Het contract van Botman bij Ajax loopt nog tot medio 2022.