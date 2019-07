United wil bij beklinken megadeal winkelen bij Lyon

De wegen van Bojan Krkic en Stoke City gaan in onderling overleg scheiden. Deportivo La Coruña, Real Oviedo, Granada, RCD Mallorca, Girondins de Bordeaux en verschillende Amerikaanse clubs zijn in de markt voor de voormalig Ajacied. (Marca)

Na anderhalf jaar staat Héctor Moreno voor een vertrek bij Real Sociedad. De Mexicaanse verdediger, in het verleden actief bij AZ en PSV, is bijzonder gecharmeerd van een lucratief aanbod van het Qatarese Al-Gharafa. (ESPN)