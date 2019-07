Dusan Tadic kruist zijn vingers: ‘Het is normaal dat ik wil dat hij blijft’

Dusan Tadic weet niet of hij de nieuwe aanvoerder van Ajax zal zijn. Door het vertrek van Matthijs de Ligt is het afwachten wie trainer Erik ten Hag zal aanwijzen als nieuwe captain, zo stelt de Servische aanvaller vrijdag in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. "Ik denk ook niet dat het heel belangrijk is", aldus Tadic, geciteerd door diverse media.

"We hebben meerdere aanvoerders", vervolgt Tadic. "Daley Blind, Klaas Jan Huntelaar of Lasse Schöne bijvoorbeeld. Alleen kan er maar één iemand de aanvoerdersband dragen. Ik zou het zeker een eer vinden, maar het is belangrijker dat we alles voor Ajax geven", zegt Tadic, die benadrukt dat hij de Johan Cruijff Schaal graag wil winnen.

"Je moet er altijd alles aan doen om een prijs te pakken. En dat gaan we ook doen. You always want to pak schaal", lacht Tadic. De routinier, die zelf als speler een contract tot medio 2023 heeft getekend bij Ajax en daarna als trainer bij de Amsterdammers aan de slag zal gaan, is zich ervan bewust dat enkele spelers nog kunnen vertrekken bij Ajax de komende weken.

Op de vraag of hij veel praat met bijvoorbeeld Donny van de Beek en Hakim Ziyech over hun toekomst, geeft Tadic geen eenduidig antwoord op. "Spelers moeten trots zijn om het shirt van Ajax te dragen", aldus de aanvalsleider van de Amsterdammers. "Dit is een grote club, maar spelers weten dat wel. Het is normaal dat ik wil dat Hakim Ziyech blijft."