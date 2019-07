‘Deal Bergwijn lijkt ondanks huizenjacht ver weg door miljoenenverschil’

Sevilla aast op Steven Bergwijn, maar krijgt vooralsnog geen medewerking van PSV. Meerdere Nederlandse media meldden dat de Spaanse club zich onlangs had gemeld bij de Eindhovenaren om een transfer van de aanvaller te bespreken. Volgens de berichtgeving was er nog geen bod uitgebracht, maar Marca en El Golazo weten al wel te melden dat de clubs niet op één lijn liggen.

Trainer Julen Lopetegui en technisch directeur Monchi zijn zeer gecharmeerd van Bergwijn, die nog tot medio 2022 vastligt in het Philips Stadion. Monchi wil met Bergwijn, na Luuk de Jong, nog een speler uit Eindhoven wegplukken, maar stuit op de hoge vraagprijs. PSV verlangt volgens Marca 35 miljoen euro, terwijl Sevilla niet meer wil betalen dan 30 miljoen.

Bergwijn ziet de transfer naar LaLiga zitten en zou samen met zijn zaakwaarnemer al op huizenjacht zijn geweest in Sevilla. Monchi is naar verluidt al een tijdje in gesprek met PSV om een transfer van de Oranje-international te realiseren. De directeur heeft, ondanks de hoge vraagprijs, de hoop op de komst van Bergwijn nog niet opgegeven. Wel kijkt Monchi naar alternatieven, zo klinkt het.

Aangezien de transfer van Bergwijn een lastig karwei lijkt te worden, richt Sevilla nu ook de pijlen op Suso van AC Milan. Monchi loert nog altijd op een opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Pablo Sarabia en zou in Suso eveneens een goede optie zien. De Spaanse buitenspeler annex aanvallende middenvelder staat nog tot de zomer van 2022 onder contract in Milaan.

Het Eindhovens Dagblad benadrukt vrijdagmiddag dat PSV nog steeds in afwachting is op 'een stevig bod' van Sevilla. 'PSV is al een tijdje op de hoogte van de interesse, maar wacht op een bod dat vertrouwen wekt en de pre-contractuele fase tussen alle partijen kan inluiden.' Volgens de krant zouden de Eindhovenaren nog altijd denken aan een bedrag van circa veertig miljoen euro.