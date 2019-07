Barcelona baalt van rel rond rugnummer Frenkie de Jong: ‘Niks beloofd’

Barcelona heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraken die Carles Aleñà donderdag deed in de Spaanse pers. De middenvelder zag zijn rugnummer 21 overgaan naar aanwinst Frenkie de Jong en zei daarover niet geïnformeerd te zijn door het bestuur van Barça. De clubleiding herkent zich echter geenszins in die lezing, zo meldt Catalunya Ràdio.

Barcelona heeft het rugnummer van Aleñà nooit beloofd aan De Jong, zo klinkt het. Technisch directeur Éric Abidal zou naar aanleidingen van de uitlatingen van Aleñà in gesprek zijn gegaan met de 21-jarige jeugdexponent van de club. Daarbij zou Aleñà hebben toegegeven dat hij ongelijk had. Volgens Catalunya Ràdio is de kwestie nu helemaal uitgesproken.

Donderdag zei de Spanjaard in zijn maag te zitten met de situatie rond het rugnummer. "Het voelde niet goed dat het bestuur, zonder het aan mij te vertellen, het nummer 21 aan De Jong beloofd heeft”, tekenden verschillende Spaanse media op uit de mond van Aleñá. Daarbij gaf de jeugdinternational direct aan dat de situatie niet tot problemen met De Jong heeft geleid.

“Het doorgeven van De Jongs nummer was iets tussen hem en mij. Ik had echter graag bericht van het bestuur gehad. Ze hebben hem het nummer beloofd zonder mij op de hoogte te stellen. Dat liet een nare smaak achter, het voelde niet goed. Ik heb me altijd netjes gedragen tegenover de club”, besloot hij.