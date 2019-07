Virgil van Dijk en Eden Hazard prijken op cover van FIFA 20

EA Sports meldt vrijdagmiddag dat Eden Hazard en Virgil van Dijk de covers van FIFA 20 sieren. Het was al bekend dat Cristiano Ronaldo zijn plek op de hoes van het spel moest afstaan en nu is bekend dat de aanvaller van Real Madrid de Portugees opvolgt. Waar Hazard prijkt op de standaardversie, is Van Dijk te zien op de Championship Edition.

Van Dijk reageert vol trots op het nieuws dat hij op de voorkant van de aanstaande voetbalgame staat. "Toen ik hoorde dat ik op de FIFA-cover kwam, was dat onwerkelijk", laat de verdediger van Liverpool weten aan SPORTbible. "Ik speel FIFA sinds ik jong was en heb alle grote spelers op de cover gezien. Het is soms goed om als verdediger erkenning te krijgen en ik ben erg trots. Het komt niet vaak voor dat een verdediger op de cover komt en het is iets heel bijzonders."

Het is vrij uniek dat een achterhoedespeler op de cover van FIFA staat. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2003 met Roberto Carlos, terwijl de laatste centrumverdediger die op de cover prijkte Sol Campbell in 2000 was. De Champions Edition, waarop Van Dijk komt, is een duurdere variant van het spel, die drie dagen eerder uitkomt dan de standaardversie (op 24 september).

De cover van de standaardeditie is dus voor Hazard, die Ronaldo aflost. De superster van Juventus stond op zowel de cover van FIFA 18 als FIFA 19, maar de samenwerking tussen de Portugees en EA werd gedurende afgelopen seizoen beëindigd. Mogelijk had dat te maken met de verkrachtingszaak waarmee de ex-aanvaller van Real Madrid in verband werd gebracht. Ook Neymar werd genoemd als kandidaat voor de hoes van het spel.