De Ligt speelt met Juventus gelijk tegen sterren uit Koreaanse competitie

Juventus heeft vrijdagmiddag de oefenwedstrijd tegen de K-League Stars met 3-3 gelijkgespeeld. La Vecchia Signora trad met Matthijs de Ligt in de basis aan tegen een team dat bestond uit de beste voetballers uit de Zuid-Koreaanse competitie en keek lange tijd tegen een achterstand aan. Late doelpunten van Blaise Matuidi en Matheus Pereira voorkwamen uiteindelijk een nederlaag voor de Italianen.

Al na zeven minuten kwamen de K-League Stars op voorsprong. Gonzalo Higuaín liet zich bij de middellijn verrassen door Osmar, die de bal onderschepte en op weg ging naar het Juventus-doel. De Spanjaard in dienst van FC Seoul verraste doelman Wojciech Szczesny vervolgens met een kiezelharde uithaal in de kruising.

Juventus had maar twee minuten nodig om de schade te herstellen. Een vlotlopende aanval, waarbij de bal snel van voet naar voet ging, belandde via Higuaín bij Simone Muratore, die eenvoudig afwerkte. Vlak voor rust zette Cesinha de thuisploeg weer op voorsprong. De Braziliaan ontving de bal in het strafschopgebied en schoot ondanks een uiterste reddingspoging van De Ligt raak.

Vlak na rust leek Adam Taggart de wedstrijd te beslissen. De Australische spits kreeg de bal uit de kluts voor de voeten en schoot met een volley raak. Juventus, dat vervolgens de nodige wissels doorvoerde, kwam een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd via een rake kopbal van Matuidi. Een prachtige treffer van Mattheus Pereira voorkwam enkele minuten later een nederlaag voor Juventus.