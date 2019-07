Özil en Kolasinac ‘vijftien minuten’ achtervolgd: ‘Geef me je horloge!’

Mesut Özil en Sead Kolasinac waren donderdag bijna slachtoffer van een straatoverval. De twee spelers van Arsenal waren in Londen toen twee bewapende mannen het duo probeerde te overvallen. Het tweetal wist mede door heldhaftig ingrijpen van Kolasinac te ontkomen. Yasmin Tahsiner, eigenaresse van het restaurant waar Kolasinac, Özil en diens vrouw naartoe waren gevlucht, vertelt wat er volgens haar is gebeurd.

Tahsiner vertelt dat de overvallers Kolasinac belaagden toen de speler Özil en zijn vrouw ontmoette. "Ze vroegen hem (Kolasinac, red.) direct: Geef me je horloge!. Toen ze hem probeerden aan te vallen, wilde hij zich snel in de auto wurmen. Bij een andere autodeur probeerde een overvaller de auto binnen te komen", vertelt ze in gesprek met Sky Sports.

"Toen Özil wegreed, hebben ze hen wel vijftien minuten achtervolgd op de motorfiets", aldus Tahsiner, die vertelt dat het trio geschrokken aankwam bij het restaurant. Vooral de vrouw van Özil was ontdaan. Tahsiner vertelt dat de auto van Özil ernstig beschadigd was geraakt door de stenen die naar het voertuig waren gegooid. Tahsiner bevestigt dat de overvallers wapens hadden, maar weet niet zeker of dit messen waren.

De politie van Londen had vrijdagavond al bevestigd 'dat verdachten op motorfietsen geprobeerd hebben een man te overvallen die een auto bestuurde'. Een woordvoerder van Arsenal benadrukte dat zowel Özil als Kolasinac ongedeerd was. Kolasinac liet vrijdag via social media weten dat alles goed gaat met hem en Özil. "Ik denk dat we wel oké zijn", knipoogt de verdediger, waarbij hij een foto van het duo plaatst. "Dank voor jullie berichten." De politie heeft nog geen arrestaties verricht.