Guardiola: ‘Meest getalenteerde speler die ik ooit zag, ik ben zijn probleem’

Josep Guardiola is onder de indruk van Phil Foden. De oefenmeester van Manchester City looft zijn negentienjarige pupil, maar zegt niet altijd de ruimte hebben om de middenvelder speelminuten te geven. "Hij is de meest getalenteerde speler die ik ooit heb gezien", aldus Guardiola.

Foden debuteerde in 2017 voor the Citizens en kwam afgelopen seizoen in dertien competitiewedstrijden in actie. "Zijn probleem is dat zijn manager hem niet altijd in de basiself zet", vertelt de Spaanse trainer. "Hij verdient alle minuten, maar gezien de concurrentie is dat niet makkelijk. Hij werkt ongelofelijk hard en hij weet dat ik er ben om hem te helpen."

Foden wordt bij City gezien als de toekomstige opvolger van David Silva, die de club na dit seizoen gaat verlaten. "Het is heel jammer dat hij bij Manchester City gaat vertrekken”, benadrukt de tiener vrijdag in gesprek met Engelse media. “Ik wil er niet te veel aan denken, omdat ik simpelweg niet wil dat het gebeurt. Hij is nu nog hier en laten we daar heel blij mee zijn. Hij is nog steeds een geweldige voetballer."

De verwachting is dat Guardiola de talentvolle middenvelder zaterdag speeltijd zal gunnen in de oefenwedstrijd tegen zusterclub Yokohama F Marinos, nadat Foden eerder al in actie kwam tegen Kitchee FC (6-1). Daarna is de tournee van de regerend landskampioen van Engeland in Azië ten einde en keert men terug naar eigen land, waar op 4 augustus de strijd tegen Liverpool om de Community Shield wacht.