Bayern München wil toeslaan in Gelderland

(The Sun)

Manchester United gaat in verband met de blessure van Eric Bailly mogelijk toch een hoger bod op Harry Maguire uitbrengen. Men weigerde aanvankelijk aan de vraagprijs van 85 miljoen euro van Leicester City te voldoen. (The Sun)

(AS)

Héctor Moreno kan een zeer lucratief contract met Al-Gharafa voor drie jaar ondertekenen. De verdediger van Real Sociedad zal moeten kiezen, daar hij vanaf januari ook bij het Inter Miami van David Beckham kan tekenen. (AS)

De Duitse topclub heeft veel interesse in de aanvaller, die bij een deal eerst zal aansluiten bij het tweede team van

De overgang van Dario Benedetto van Boca Juniors naar Olympique Marseille is bijna afgerond. De Ligue 1-club had al een persoonlijk akkoord met de aanvaller bereikt. (France Football)