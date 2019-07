PSV-aanwinst Baumgartl: ‘Stevens leerde me al een Nederlands scheldwoord’

Timo Baumgartl is vrijdagmiddag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van PSV. De verdediger, die voor acht tot tien miljoen euro overkomt van VfB Stuttgart, hoopt snel in te stromen bij zijn nieuwe club en vertelt over zijn ervaringen met trainer Huub Stevens. "Van hem heb ik al wel een lelijk woord geleerd. Dat hij zei hij nogal eens", lacht de 23-jarige Duitser.

Baumgartl maakte in 2014 onder Stevens zijn eerste minuten in het profvoetbal. "Ik ben hem dankbaar dat hij mij liet debuteren en de kans gaf onder niet altijd makkelijke omstandigheden", zegt de jeugdinternational, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Op dat moment was ik jong, maar hij geloofde in mij. Hij is in Duitsland nooit met een team gedegradeerd en is iemand die je ongelooflijk kan motiveren."

De aanwinst van PSV neemt rugnummer vijf over van zijn landgenoot Daniel Schwaab, die transfervrij is vertrokken uit Eindhoven. "Ik heb daar altijd mee gespeeld en bij toeval was het cijfer nu vrij”, aldus Baumgartl, die door PSV benaderd werd na het EK Onder-21, waar de mandekker met Duitsland tweede werd. "Vanaf dat moment is er een aantal keren gesproken en toen heb ik me onder meer tot Daniel Schwaab gewend en hem om informatie gevraagd. Mede door hem raakte ik enthousiast en heb ik besloten om een bezoek aan PSV te brengen.”

"Na acht jaar was het voor mij goed om een nieuwe omgeving aan te doen en de volgende stap te zetten. Ik ben hier heel goed ontvangen en heb me goed verdiept in de speelstijl van de club", zegt Baumgartl, die voorlopig nog niet in actie komt voor zijn nieuwe club. "Het zal nog even duren voordat ik inzetbaar ben, omdat ik net terug ben van vakantie na het EK voor beloften. Tegen FC Basel ben ik sowieso nog niet inzetbaar, omdat dat vanwege UEFA-regels niet mag. Daarna hoop ik snel in te stromen. Duitsers zijn altijd snel fit, daar staan ze toch om bekend?”