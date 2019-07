Administratieve blunder BK Häcken tegen AZ: ‘Ik dacht dat het een grapje was’

Alexander Jeremejeff ontbrak donderdag namens BK Häcken tegen AZ en de aanvaller is ook in de returnwedstrijd van donderdag niet van de partij. De Zweedse club was namelijk vergeten om Jeremejeff in te schrijven voor de Europa League, waardoor er een einde komt aan de verschillende geruchten omtrent de absentie van de spits.

De fout van de Europa League-deelnemer werd pas op de wedstrijddag ontdekt. De naam van Jeremeff, normaal een vaste waarde in het elftal van trainer Andreas Alm, ontbrak op het wedstrijdformulier, wat al snel voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Pas na afloop van de wedstrijd in het AFAS Stadion, die in 0-0 eindigde, kwam de ware reden voor het niet opstellen van Jeremeff aan het licht.

De aanvaller van Häcken liet zich in de Zweedse media kort uit over de forse blunder van zijn werkgever. “Ik dacht aanvankelijk dat het een grapje was.” Technisch directeur Sonny Karlsson snapt heel goed dat Jeremejeff met een katerig gevoel rondloopt. “Alexander was boos, verdrietig en teleurgesteld. En daar heeft hij alle recht toe.”

Jeremejeff is met zeven doelpunten een van de belangrijkste spelers in de selectie van Häcken, dat in de Zweedse competitie momenteel de vierde plaats inneemt. De enkelvoudig international van Zweden is pas weer inzetbaar als Häcken zich ten koste van AZ weet te kwalificeren voor de derde voorronde van de Europa League.