‘Spartak Moskou meldt zich na mislopen van Pereiro voor Guus Til'

Spartak Moskou heeft zich bij AZ gemeld voor Guus Til, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag te melden. De Russische topclub heeft de Alkmaarders laten weten dat ze binnenkort een bod op de 21-jarige middenvelder kunnen verwachten. Til geldt in Moskou als alternatief voor Gastón Pereiro van PSV, die eerder onhaalbaar bleek.

Het is niet duidelijk welk bedrag AZ voor Til verlangt, maar volgens het AD zal Spartak diep in de buidel moeten tasten voor de aanvallende middenvelder. De eenmalig Oranje-international ligt nog tot medio 2023 vast in Noord-Holland en geldt als aanvoerder als een van de grootste talenten van AZ.

Spartak zag aanvankelijk Pereiro als topkandidaat voor de positie van nummer tien en kwam zelfs tot een overeenkomst met PSV. De leiding van de Moskovieten kon zich echter totaal niet vinden in de handelswijze van het management van de Uruguayaan en trok al snel de stekker uit de transfer. Vervolgens schakelde de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Rusland door naar Til, die al langer op de radar staat.

Het is onduidelijk of Til zelf openstaat voor een transfer naar de Russische hoofdstad. De offensieve middenvelder begon donderdag met AZ tegen BK Häcken (0-0) aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van de club. Vorig seizoen maakte hij onder trainer John van den Brom 12 doelpunten in 33 competitiewedstrijden.