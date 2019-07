‘Marcel Brands wil grootmachten aftroeven met recordtransfer Everton’

Everton mengt zich in de strijd om de handtekening van Wilfried Zaha, al is director of football Marcel Brands volgens de Daily Telegraph tegelijkertijd bang dat de aanvaller van Crystal Palace uiteindelijk wordt weggekaapt door Chelsea. Everton heeft naar verluidt 67 miljoen euro over voor Zaha en wil daarnaast Cenk Tosun gebruiken in een deal met de Londense club

Voor Everton is het een voordeel dat Chelsea een transferverbod heeft opgelegd gekregen van de FIFA, waardoor de Europa League-winnaar geen spelers kan aantrekken. The Blues hebben nog geen bod uitgebracht op Zaha. Mocht het bod van 67 miljoen euro geaccepteerd worden, dan betreft het een recordtransfer voor Everton. Nog nooit gaf de club zoveel geld uit voor een speler. Met een transfersom van bijna vijftig miljoen euro is Gylfi Sigurdsson momenteel de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

De aanvaller, met een verleden bij Manchester United, wil volgens berichten in de Engelse media alleen vertrekken naar een club met een plaatsbewijs voor de Champions League. Met die wetenschap beschikt Arsenal niet over de beste papieren, want the Gunners wisten zich niet te kwalificeren voor het miljardenbal. Daarnaast werd een eerste bod van Arsenal op Zaha van circa 45 miljoen euro van tafel geveegd door Crystal Palace, dat minstens 90 miljoen euro wil ontvangen voor de 26-jarige international van Ivoorkust.

The Eagles hebben geen haast met het verkopen van Zaha, want de kas werd deze zomer al behoorlijk gespekt door de transfer van Aaron Wan-Bissaka naar Manchester United. De Londenaren hielden ruim 63 miljoen euro over aan het vertrek van de vleugelverdediger. Mocht Zaha toch naar Everton vertrekken, dan is hij de vierde zomeraanwinst van Brands. Eerder deze transferperiode werden André Gomes, Fabian Delph en Jonas Lössl gecontracteerd door the Toffees.