‘Als we dat halen, ga ik even aan mijn hoofd krabben of dit allemaal echt is'

Op de website van NK Lokomotiva Zagreb wordt Bradley Vliet aangekondigd als prvi nizozemac na Kajzericu, oftewel de eerste Nederlander in dienst van de club uit het zuiden van de Kroatische hoofdstad. De 21-jarige vleugelverdediger dwong tijdens een stageperiode razendsnel een contract af bij de nummer zes van het afgelopen seizoen in de 1. Hrvatska Nogometna Liga. “Dat ik deze zomer een overstap naar Kroatië zou maken, had ik niet zo snel gedacht. Het is allemaal zo snel gegaan, dat ik niet eens tijd heb gehad om erover na te denken. Er was ook eigenlijk geen andere keuze, ik had zoiets van: ik ga dit pakken, misschien wordt het wel iets en we zien wel wat eruit komt. In deze fase van mijn carrière is dit misschien wel de beste stap die ik had kunnen zetten”, vertelt Vliet in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Vliet speelde in het afgelopen halfjaar voor SC Cambuur, waar hij uitkwam in het beloftenteam. In Leeuwarden kreeg hij te horen dat hij niet meer in de plannen voorkwam. Telstar bood de vleugelverdediger een kans om zich te bewijzen tijdens een stageperiode. Bij de Witte Leeuwen werd Vliet eerder deze maand afgetest. “Uiteindelijk gaven ze daar aan dat ze iemand wilden hebben met meer kwaliteiten dan ik. Oké, duidelijk”, blikt Vliet terug. Twee dagen later rinkelde zijn telefoon. Aan de andere kant klonk zaakwaarnemer Romeo Castelen. De oud-aanvaller van onder meer ADO Den Haag, Feyenoord, Hamburger SV en het Nederlands elftal had zijn contacten bij Lokomotiva Zagreb aangeboord om een stage te regelen. De Kroatische club zat op dat moment in de laatste dagen van een trainingskamp in het Zeeuwse Burgh-Haamstede. “De trainer (Goran Tomic) zei: ‘Weet je wat, laat hem maar komen’. Ze trainden die dag twee keer, ik liet een goede indruk achter en mocht een dag later meespelen in de oefenwedstrijd tegen Racing Genk.”

Bradley Vliet - prvi Nizozemac u povijesti Lokomotive!???? Dobrodošao Bradley!????? ???https://t.co/qnEba0oG4B pic.twitter.com/dwpQ7Zk7KE — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) July 21, 2019

Het met 3-0 verloren oefenduel met de kampioen van België vormde voor Lokomotiva de afsluiting van de trainingsstage in Nederland, waarin verder geoefend werd tegen het Zeeuws elftal (1-2 zege), NAC Breda (3-0 nederlaag), Antwerp (2-0 nederlaag) en Club Brugge (1-1). Vliet speelde tegen Genk 45 minuten mee en kreeg direct na de wedstrijd van voorzitter Tin Dolicki te horen dat de club hem een contract wilde aanbieden. “Toen ik thuis iedereen vertelde dat ze me een contract wilden aanbieden, ging ik het echt beseffen. Ik heb er ook niet over getwijfeld, totaal niet. Ik dacht: deze kans moet ik met beide handen aanpakken. Het is eigenlijk een jongensdroom: eerst heb je geen club en dan vervolgens ga je naar het hoogste niveau van Kroatië, naar een club die net geen Europa League heeft gehaald”, glundert hij. Zodoende reisde Vliet een week geleden naar Zagreb om zijn contract te ondertekenen en kennis te maken met de stad.

Na twee relatief relaxte dagen begon op maandag het echte werk met een taaie training, vooral omdat het kwik in Kroatië in deze tijd van het jaar dagelijks oploopt tot boven de dertig graden. “Vanaf negen uur is het al dertig graden, niet normaal. Ik raak sneller uitgeput dan de rest, omdat het weer in Nederland meer wisselt. Die andere jongens zijn gewend om in de hitte te trainen. Het niveau ligt een stuk hoger, ik merk dat ik een tandje bij moet schakelen. Het betekent dat ik even mijn draai moet vinden. Ik heb geen verwachtingen, ik laat alles op me afkomen en geef altijd honderd procent. Meer dan dat kan ik niet doen. De intentie is hier anders, het is serieuzer. In Nederland kon je altijd even praten of een grapje maken, maar hier is iedereen tijdens een training serieus aan het werk. Pas na de training in de kleedkamer is er tijd voor een grapje. Ze zijn ook minder verwend dan in Nederland. Er is bijvoorbeeld geen deal met een autodealer of een speciaal ingerichte gym.” Na Dinamo Zagreb is Lokomotiva de tweede club van de Kroatische hoofdstad. Lokosi, oorspronkelijk de club van de spoorwegmedewerkers, spendeerde het grootste deel van zijn bestaan in de kelder van het Kroatische profvoetbal.

Tussen 2006 en 2009 promoveerde Lokomotiva in een tijdsbestek van drie seizoenen van het vierde naar het hoogste niveau van het Kroatische voetbal. Sindsdien heeft de club zich gehandhaafd in de 1.HNL en in de afgelopen zeven seizoenen werd er steevast een plaats binnen de top zes genoteerd, met als hoogtepunt de tweede plaats in seizoen 2012/13. Lokomotiva diende de afgelopen jaren meer dan geregeld als voorportaal voor Dinamo Zagreb, van wie er jaarlijks de nodige spelers worden gehuurd. Daardoor speelden onder meer Andrej Kramaric, Marko Pjaca, Josip Pivaric en Sime Vrsaljko op huurbasis voor Lokomotiva, terwijl Marcelo Brozovic en Lovro Majer door de grote stadgenoot voor een bescheiden bedrag werden weggehaald. “Het doel van de club is om jonge jongens een kans te geven en zich te laten ontwikkelen, om ze door te kunnen verkopen aan grotere clubs. Kroatië is kweekvijver voor heel veel landen, elke wedstrijd zitten er scouts op de tribune. Het biedt mij op termijn ook weer een kans om een volgende stap te zetten, ik kan me hier in de kijker te spelen. Het is de ambitie van de club om in de top vijf te eindigen en Europees voetbal te halen. Als we de Europa League halen, ga ik wel even aan mijn hoofd krabben of het allemaal echt is. Dat het allemaal zo snel kan gaan.”

Vliet poseert voorafgaand aan seizoen 2017/18 samen met Diego Snepvangers, Daan Klomp en Thomas Marijnissen tijdens de jaarlijkse persdag van NAC Breda.

Op vijfjarige leeftijd kwam Vliet in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Na negen jaar op Varkenoord en drie seizoenen bij Sparta Rotterdam sloot hij zich in 2015 aan bij NAC Breda. Bij de Parel van het Zuiden was hij dicht bij zijn debuut in het betaald voetbal, daar hij met de eerste selectie meetrainde en driemaal op de reservebank zat tijdens een Eredivisie-wedstrijd. “Het was een heel leerzaam jaar, daar heb ik mogen proeven aan het profvoetbal. Ik heb er geleerd hoe ik in bepaalde situaties moet reageren, dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Het smaakt naar meer, je bent gretig en probeert meer uit jezelf te halen. Door verkeerd management ben ik bij NAC weggegaan en dat was achteraf misschien een mindere keuze. Maar ja, voetbal draait om keuzes. Ik kijk nooit naar het negatieve, ik probeer altijd het positieve erin te zien. Niks gebeurt zomaar, alles heeft een reden.”

Heeft het door je hoofd gespeeld dat je debuut in het betaald voetbal in de afgelopen jaren is uitgebleven?

“Je wacht op momenten als je debuut, dat is het mooiste wat je kan bereiken in het voetbal. Ik kijk uit naar dat moment en hoop dat het zo snel mogelijk zal gebeuren. Natuurlijk zorgt het wel even voor spanning, maar als je daarmee bezig bent, maak je jezelf een beetje gek. Dan ontstaat er een verkeerde spanning, waardoor je minder gaat presteren. Ik ben alleen maar bezig met het positieve, ik kijk niet terug. Iedereen zijn weg loopt anders, niemand heeft één rechte lijn.”

Zijn er momenten dat je getwijfeld hebt over je perspectieven in het profvoetbal?

“Ik ben mentaal heel sterk, in mijn jonge jaren heb ik al heel veel tegenslagen gehad. In het voetbal word je niet altijd gezien, iedere trainer heeft een andere kijk. Ik heb nu geluk gehad dat deze trainer het in mij zag zitten, dat ze mij een kans wilden geven op een profcontract. Ik heb de hoop nooit opgegeven. Natuurlijk ga je op gegeven moment wel denken: wanneer krijg ik een club? Ik heb heel veel geduld gehad, in het voetbal kan je binnen twee dagen ineens een contract hebben. De voetbalwereld is heel raar, het kan alle kanten op. Ik heb de beste voetballers zien afdwalen en de mindere voetballers mooie transfers zien maken. In het voetbal is alles mogelijk, dat wil ik aan iedereen meegeven die dit leest. Niks is onmogelijk.”

Voelt het dan ook als een soort bevestiging dat dit dienstverband bij Lokomotiva is gekomen?

“Dit is voor iedereen een goed voorbeeld dat je het met omweg ook kan halen. Als kleine jongen wil je natuurlijk wel naar het buitenland, alleen droom je dan van clubs als Barcelona. Het zit bij niemand in zijn hoofd dat hij in Kroatië terecht wil komen, eerlijk is eerlijk. Maar ik voel heel vertrouwen van de trainer, de president en de technisch directeur. Ik krijg de kans om me te laten zien. Er is iemand geweest die heeft gezien dat ik toch wel goed kan voetballen. Dat is wel een bevestiging voor mij, van: Brad, zie je wel. Je kan het wel gewoon aan. Je bent niet minder dan de rest. Dat is een heel prettig gevoel.”