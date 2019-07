Ajax en PSV laten oog vallen op Winther

Na AS Roma heeft ook Sevilla belangstelling voor Suso. De spelmaker van AC Milan moet ongeveer veertig miljoen euro kosten, maar dat bedrag heeft Roma vooralsnog niet op tafel willen leggen. (Marca)

Rafinha kan zijn rentree in de Serie A maken. De middenvelder, die afgelopen seizoen door Barcelona aan Internazionale werd verhuurd, geniet concrete belangstelling van Atlanta en Fiorentina. (Diverse Italiaanse media)

De jonge verdediger van het Deense Lyngby BK, die circa twee miljoen euro moet kosten, wordt tevens begeerd door New York Red Bulls en een aantal Italiaanse clubs.