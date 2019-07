Geliefde topschutter doet oproep na depressie: ‘Het kan levens redden’

Celtic boekte woensdagavond tegen Nomme Kalju uit Estland zoals verwacht een ruime overwinning: 5-0. De reguliere zege in de tweede voorronde van de Champions League leek op papier geen bijzondere aangelegenheid, maar veel fans op Celtic Park zullen het duel nog lange tijd herinneren. Aanvaller Leigh Griffiths, die ruim een halfjaar ontbrak vanwege 'mentale problemen', maakte zijn rentree in de basis en wist met een vrije trap op fabuleuze wijze zijn ploeg op 3-0 te zetten. De supporters van the Hoops hadden hun geliefde voetbalheld terug.

Door Tim Siekman

Griffiths (1990, Edinburgh) is sinds januari 2014 actief voor Celtic, nadat de Schot eerder werkzaam was voor Livingston FC, Dundee FC, Wolverhampton Wanderers en Hibernian FC. De spits speelde vanaf het begin van zijn dienstverband bij Celtic een belangrijke rol voor de Schotse grootmacht. Tot op heden staat Griffiths op 105 goals en 45 assists in 205 duels voor Celtic, de club waarmee hij al zes landstitels heeft mogen vieren. Vanaf 2018 ging het, zowel vanwege blessureleed als een ingewikkeld privéleven, bergafwaarts. In december deelde manager Brendan Rodgers triest nieuws.

"Leigh kampt al een langere tijd met problemen buiten het veld", zei de inmiddels voormalig trainer van Celtic, geciteerd door diverse Schotse media. De coach wilde zijn pupil alle ruimte geven om te herstellen. De psyche van de 28-jarige aanvaller was een grote punt van zorg. "Op dit moment is het leven zwaar voor hem. Ik ken Leigh goed, ook in de privésfeer, en hij is op een punt beland waar het een gevecht begint te worden. Hij moet het geluk in zijn leven weer terugvinden. Zijn welzijn is nu het belangrijkste. Sommige zaken overstijgen het voetbal."

'Ik laat me niet kisten'

Nadat de situatie van Griffiths bekend werd gemaakt, kreeg de negentienvoudig A-international duizenden steunbetuigingen van over de hele wereld. Fans van Celtic zongen Griffiths toe tijdens wedstrijden en ook rivalen van de spits staken hem een hart onder de riem. Dat liet de Schot niet onberoerd. "Ik wil graag iedereen bedanken die me mooie en krachtige beterschapswensen heeft gestuurd. Ik ga er alles aan doen om als een beter en ook sterker mens terug te keren", aldus Griffiths, die professionele hulp kreeg om de boel op orde te brengen.

De aanvaller van the Boys heeft op 28-jarige leeftijd namelijk al een zeer roerig privéleven achter de rug, gezien zijn vijf kinderen die hij bij drie verschillende vrouwen heeft verwekt. Ook deden verhalen de ronde dat de aanvaller aan de drugs zat, verslaafd was aan gokken en schulden had. Lachwekkende geruchten, zo oordeelde Griffiths afgelopen januari zelf. Hij benadrukte dat hij alleen te maken had met een depressie. "Gezien alle verhalen die over mij geschreven worden, wil ik één ding voor eens en voor altijd duidelijk maken", begon hij op Twitter.

"Ik ben momenteel niet aan het werk vanwege mijn geestelijke gezondheid. NIET GOKKEN, DRUGS of een ander 'probleem' dat over mij is geschreven. De verhalen, de tweets, de leugens die ik uit de monden van de mensen hoor: lachwekkend. Maar laat ik er maar vanuit gaan dat, als ze over mij praten, ze iemand anders met rust laten. Als iemand met écht bewijs naar voren komt dat ik kamp met de zojuist genoemde problemen, laat het dan maar zien. Ik stuur dit bericht omdat mijn familie en vrienden continu worden geconfronteerd met de verhalen. Maar ik laat me niet kisten, zeker niet door kranten en idioten die verhalen verzinnen."

Na ruim een halfjaar van herstel is Griffiths nu weer op de velden te bewonderen. Op 17 juli maakte hij zijn comeback door als invaller binnen de lijnen te verschijnen tijdens de 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FK Sarajevo en afgelopen woensdag tegen Nomme Kalju volgde zijn rentree in de basisopstelling. "Ik kan niet beschrijven hoe goed ik me voelde toen ik de bal in het doel zag gaan", werd de aanvaller geciteerd door de BBC over de 3-0. "Mijn kinderen zaten thuis te kijken en vrienden van mij zaten in het publiek. Ik zal niet liegen: ik moest bijna huilen."

'Als je met iets zit: spreek het uit'

Griffiths nam van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor het probleem dat mensen tegenwoordig minder open zijn over hun mentale gezondheid. "Als je met iets zit: spreek het uit. Ik kan ook weer terugvallen als ik er niet over praat, maar dat wil ik niet. Als ik nu naar de huidige samenleving kijk, dan zie ik mensen die hun eigen leven leiden. Als men zich misschien wat meer openstelt en mensen hun hart uitstorten, kan het levens redden. Ik was ook bij tijd en wijle erg eenzaam. Als ik geen hulp had gekregen van de club, vrienden en familie, dan zat ik hier nu niet. Het was een lange en zware weg, maar hopelijk is er licht aan het einde van de tunnel. Het sloop erin bij mij. Brendan Rodgers zag dat. Als hij niet had ingegrepen, waar was ik dan gebleven?"

De aanvaller heeft gedurende zijn absentie gemerkt dat de gehele Schotse voetbalwereld met hem meeleefde. Griffiths vond de steun, ook van bijvoorbeeld fans van aartsrivaal Rangers FC, overweldigend. "Die fans zagen mij als die ene schurk op het veld, maar eigenlijk ben ik gewoon een man die probeert te zorgen voor zijn familie. Het is mooi om te zien dat fans die rivaliteit dan opzij kunnen zetten." Er waren ook supporters van Rangers FC die onprettige liederen zongen over Griffiths tijdens zijn afwezigheid, maar voor de aanvaller zelf zal het een rotzorg zijn.

"Mijn zoon kijkt video's op YouTube en hij zag dat de fans van Rangers zongen dat ik nooit meer zou voetballen", zei Griffiths tegenover The Scotsman. "Hij vroeg een keer of ik wel weer zou spelen. Hij zei: 'Ik keek YouTube en in een video zongen mensen dat je niet meer zou voetballen.' Ik heb toen zijn moeder gevraagd hem zo min mogelijk YouTube te laten kijken. Dat soort video's gaan hem beschadigen. Ik kan het hebben. Ik heb het al mijn hele leven, het stoort mij niet meer. Ze kunnen zingen wat ze willen. Als ze mij eruit pikken, laten ze iemand anders in de ploeg met rust. Dus prima."