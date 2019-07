Streppel maakte Vlap ‘heel boos’: ‘Ik dacht aan een vertrek’

Michel Vlap heeft na een uitstekend seizoen bij sc Heerenveen een transfer naar Anderlecht afgedwongen. Hij groeide in Friesland uit tot steunpilaar en maakte onlangs voor acht miljoen euro de overstap naar de Belgische topclub, waar hij gaat samenspelen met onder meer Vincent Kompany en Samir Nasri. De afgelopen twee seizoenen mocht de 22-jarige Vlap zich vaste basisspeler noemen in het Abe Lenstra Stadion, maar gedurende de periode daarvoor had hij het zwaar en dacht hij door de aanwezigheid van Jurgen Streppel zelfs aan een vroegtijdig vertrek.

Onder Streppel belandde Vlap op een zijspoor. Hij kreeg nauwelijks een kans en mocht zelfs niet meetrainen met de groep. Volgens de aanvallende middenvelder was dat onterecht. “Ik ben altijd zelfkritisch, weet echt wel wanneer ik goed of slecht ben. Maar in die fase was het gewoon echt niet terecht dat ik er helemaal niet aan te pas kwam bij sc Heerenveen. Ik trainde hard en goed, blonk uit in de beloftenploeg, en toch kreeg ik geen kans van Streppel”, laat Vlap weten in een interview met Voetbal International.

“Je mag gerust weten dat dit me heel boos maakte. Je wilt je laten zien aan jouw publiek, je wilt belangrijk zijn. Dan is het heel vervelend dat degene die erover gaat, je trainer dus, je volledig links laat liggen. Want dat deed Streppel”, vervolgt Vlap, die het goed kon begrijpen dat de toenmalig Heerenveen-trainer voor spelers met meer ervaring koos. Het was juist de manier waarop Streppel met hem omging die hem niet zinde.

“Ik was op een bepaald moment zó ver dat ik dacht aan een vertrek bij mijn cluppie”, aldus Vlap. “Ik dacht: Als ze het me hier niet gunnen, dan probeer ik het wel ergens anders. Al heeft nooit iemand dat aan mijn houding kunnen merken. Ik ben me altijd vol blijven inzetten. Laat 'm de huppeldepup krijgen, die Streppel, dacht ik dan. Mij krijgt hij niet klein.”