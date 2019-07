Thomas Vermaelen verrast met nieuwe club en duikt op in Japan

Thomas Vermaelen vervolgt zijn loopbaan in Japan, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische verdediger staat op het punt om zijn handtekening te zetten onder een contract van 2,5 jaar bij Vissel Kobe, waar hij herenigd wordt met zijn ex-ploeggenoten Andrés Iniesta, Sergi Samper en Lukas Podolski. Behalve de Spanjaard en Duitser staat ook David Villa onder contract bij de huidige nummer vijftien van Japan.

Volgens diverse media is het wachten op de officiële aankondiging van Vermaelen bij Vissel Kobe. De ex-Ajacied heeft de medische keuring met succes doorstaan. Hij heeft reeds een bezoek gebracht aan het trainingscomplex en poseerde met verschillende leden van de staf in een shirt van de club. Al-Arabi was ook in de race om de handtekening van Vermaelen, maar de verdediger heeft bedankt voor een avontuur in Qatar.

???? Thumbs up for Thomas Vermaelen at Vissel Kobe. Just waiting for the official announcement. He’ll sign a contract until december 2021. pic.twitter.com/DaQfz1qLAn — Kristof Terreur ???? (@HLNinEngeland) July 26, 2019

Met zijn overgang naar Vissel Kobe hoopt Vermaelen zijn interlandloopbaan in leven te houden met oog op het EK van volgend jaar. Het Laatste Nieuws schrijft dat Vermaelen de J-League verkiest boven de Qatarese competitie, omdat het voetbal in Japan hoger staat aangeschreven. In Qatar lag voor hem een lucratief contract klaar, maar daar bedankt Vermaelen voor. Eerder weigerde de 74-voudig international al een aanbieding van Anderlecht.

De 33-jarige Vermaelen droeg eerder de shirts van Ajax, RKC Waalwijk, Arsenal, Barcelona en AS Roma. Hij is niet de eerste Belgische speler die opduikt in Azië. Moussa Dembélé (Guangzhou R&F), Yannick Carrasco (Dalian Yifang) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng) gingen hem voor.