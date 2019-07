‘Real Madrid troeft Barcelona af met transfer van 2,5 miljoen euro’

De overstap van Alberto Soro van Real Zaragoza naar Real Madrid is in kannen en kruiken, zo weet AS te melden. De twintigjarige middenvelder arriveert vrijdag in de Spaanse hoofdstad voor de medische keuring. Als dat geen problemen oplevert, zet Soro aansluitend zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract bij de Koninklijke.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Soro Real Zaragoza zou gaan verruilen voor Real Madrid. De forse salariseisen en zijn wens om een seizoen op huurbasis bij los Maños te blijven bemoeilijkten de onderhandelingen, maar uiteindelijk zijn beide partijen er toch uitgekomen. Real Madrid had al een tijdje een akkoord met Real Zaragoza over een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief bonussen.

Soro had bij Real Zaragoza naar verluidt een afkoopclausule van negen miljoen in zijn contract en werd eerder in verband gebracht met Barcelona. De Catalanen werden echter niet concreet, in tegenstelling tot Real Madrid. Dat Real Zaragoza Soro ver onder zijn afkoopclausule laat gaan, heeft alles te maken met de forse belastingschuld die de club nog heeft openstaan. De zelfopgeleide middenvelder lijkt een van de weinige spelers te zijn die deze zomer nog een transfersom kan opleveren.

In de overeenkomst is tevens bedongen dat Soro komend seizoen op huurbasis actief zal blijven voor Real Zaragoza, dat een serieuze gooi hoopt te doen naar promotie naar LaLiga. Het contract van Soro bij los Maños, afgelopen seizoen de nummer vijftien van de Segunda División, liep nog door tot medio 2022. De aanvallende middenvelder brak in de voorbije jaargang door en speelde tot dusver 31 wedstrijden in de hoofdmacht van Real Zaragoza.