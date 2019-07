‘Man van 30 miljoen’ staat voor vertrek bij Dortmund: ‘Er zijn aanbiedingen’

Het is aannemelijk dat de wegen van André Schürrle en Borussia Dortmund deze zomer gaan scheiden. Ingo Haspel, zaakwaarnemer van de 28-jarige aanvaller, bevestigt in gesprek met Fussball Transfers dat er concrete belangstelling bestaat vanuit Rusland en Italië. Zijn contract bij die Borussen loopt nog tot medio 2021.

Toch komt Schürrle in Dortmund niet meer in de plannen voor. De 57-voudig Duits international bracht afgelopen seizoen op huurbasis door bij Fulham, voor wie hij 6 keer scoorde in 25 officiële wedstrijden. The Cottagers degradeerden uit de Premier League, waarna Schürrle weer terugkeerde bij Borussia Dortmund. Met de komst van Thorgan Hazard en Julian Brandt en de aanwezigheid van onder meer Jacob Bruun Larsen, Jadon Sancho en Marius Wolf hoeft Schürrle niet op veel speeltijd te rekenen bij de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen.

Zijn zaakwaarnemer werkt om die reden aan een vertrek van Schürrle. “Er zijn specifieke aanbiedingen vanuit Italië en andere landen. Maar op dit moment praten we het meest intensief met geïnteresseerde partijen uit Rusland. Hij wil graag ergens aan spelen toekomen”, laat Haspel weten. Hij noemt geen concrete namen, maar volgens verschillende Duitse media zijn in Rusland Spartak Moskou en Lokomotiv Moskou concreet geïnteresseerd in de diensten van Schürrle.

Het is de vraag wat voor bedrag Borussia Dortmund wenst over te houden aan Schürrle. Tot de komst van Mats Hummels, die eerder deze zomer voor 30,5 miljoen euro overkwam van Bayern München, was de vleugelaanvaller de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Borussia Dortmund maakte in de zomer van 2016 dertig miljoen euro over naar VfL Wolfsburg voor de voormalig aanvaller van FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen en Chelsea. In dienst van die Borussen kwam Schürrle tot 51 wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 10 assists leverde.