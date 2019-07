Daley Blind knipoogt richting PSV: ‘Sommige dingen veranderen niet’

Ajax en PSV trappen het seizoen zaterdagavond officieel af met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Daley Blind ziet de ouverture van de jaargang niet als een veredeld oefenpotje. “Als speler bikkel je een heel jaar om in deze finale te staan en deze prijs te kunnen winnen, het is een prijs die je op je cv wil bijschrijven”, geeft de 29-jarige verdediger annex middenvelder te kennen in gesprek met Ajax TV.

“Uiteindelijk wil je op het bordes staan en niet een erehaag hoeven vormen voor de tegenstander. Die prikkel hoef je geen speler bij te brengen”, zegt Blind. In 2013 legde hij eerder beslag op de Johan Cruijff Schaal, toen AZ na verlenging met 2-3 verslagen werd. “Zwart met roze shirtjes, ja. Dat is een tijdje geleden. Ik ben blij dat ik ‘m al een keer gewonnen is, maar de honger is niet minder groot. Het is een prijs en als speler wil je elke prijs winnen, zeker als je in de finale staat. Ik weet niet veel meer van die wedstrijd, ik zag toevallig een foto voorbij komen dat we op het bordes stonden met de schaal.”

Ajax moet zaterdag afrekenen met PSV en Blind is op zijn hoede voor de Eindhovenaren. “Ze hebben een ontzettend sterke voorhoede, de verdediging is iets gewijzigd. Daarin zullen ze wat moeten zoeken, dat is logisch en daar hebben wij ook mee te maken. We hebben kunnen zien wat voor kwaliteiten ze in de ploeg hebben en dat ze nog steeds in de laatste minuten kunnen scoren. Sommige dingen veranderen niet”, zegt hij met een knipoog richting PSV. De formatie van trainer Mark van Bommel speelde afgelopen dinsdag de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League, waarin in blessuretijd met 3-2 gewonnen werd van FC Basel.

Voor PSV wacht komende dinsdag in Zwitserland de return van het tweeluik. “We zullen in zo'n finale op ons best moeten zijn. Zij zullen er iets anders instaan, omdat ze die return nog moeten spelen. Ik weet niet hoe dat benaderd wordt, maar ik denk dat zij ook volle bak zullen spelen en die wedstrijd willen winnen”, zegt Blind. Er vonden deze zomer bij Ajax reeds de nodige mutaties plaats met het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Daar tegenover staat de komst van onder meer Edson Álvarez, Razvan Marin, Lisandro Martínez en Quincy Promes. “Iedereen maakt een gretige indruk: Razvan, de Argentijnse jongen Lisandro.”

“Fantastisch, gretig en scherp, ze willen laten zien dat ze er direct kunnen staan. Promes is natuurlijk een fantastische speler die erbij is gekomen, we zijn op heel veel fronten sterker geworden. Het is logisch dat je de puntjes op de i moet gaan zetten, zodat de vastigheden natuurlijk worden”, vervolgt Blind. “Het is even wennen en zoeken, maar de vastigheden en onze ideeën zijn er nog. Dat moet je uitbouwen en bijschaven, om progressie daarin te boeken. Je moet de vastigheden met elkaar vinden, we hebben vorig seizoen bijna zestig wedstrijden in een vaste samenstelling gespeeld. Op gegeven moment ken je elkaar door en door, dat zal hier ook moeten groeien.”