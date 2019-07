Londens bod op Paulo Dybala is 30 miljoen euro te laag

(AS)

André-Frank Zambo Anguissa gaat Fulham na één seizoen alweer verlaten. De middenvelder, vorig jaar voor 25 miljoen euro overgekomen van Olympique Marseille, staat op het punt om naar Villarreal te verkassen. (AS)

AS Monaco heeft een eerste bod van AS Roma op Kamil Glik afgewezen. De Romeinen blijven desalniettemin een goede kans maken om de Poolse verdediger binnen te hengelen. (Tele Radio Stereo)