Phil Foden: ‘Het is heel jammer dat hij Manchester City gaat verlaten’

Phil Foden wordt door Manchester City gezien als de vervanger van David Silva op lange termijn. De 33-jarige Spanjaard liet eerder deze zomer weten dat zijn tiende seizoen in dienst van de Engelse topclub ook meteen zijn laatste zal zijn. Met de veertien jaar jongere Foden heeft Manchester City in theorie al zijn vervanger in huis. De Engelse tiener is de voorbije twee seizoenen steeds belangrijker geworden voor manager Josep Guardiola.

De verwachting is dan ook dat Foden nóg belangrijker zal worden zodra Silva de deur achter zich dicht heeft getrokken. “Het is heel jammer dat hij Manchester City gaat verlaten”, benadrukt de tiener vrijdag in gesprek met Engelse media. “Ik wil er niet te veel aan denken, omdat ik simpelweg niet wil dat het gebeurt. Hij is nu nog hier en laten we daar heel blij mee zijn. Hij is nog steeds een geweldige voetballer.”

“Je hebt in de voorbije oefenwedstrijden kunnen zien hoe scherp hij nog is”, doelde Foden op de duels met West Ham United (4-1) en Kitchee FC (6-1). De ervaren Spanjaard was in beide ontmoetingen trefzeker. “Zelfs op zijn leeftijd. Hij is nog steeds een geweldige voetballer.” Foden, die deze zomer op het EK Onder-21 een goede indruk maakte, was vorig seizoen in de topper tegen Tottenham Hotspur verantwoordelijk voor de winnende goal. “Een belangrijke wedstrijd, wat een gevoel was dat. Ik kwam in het veld en ik gaf alles.”

Foden kwam tegen Kitchee voor het eerst in actie. De verwachting is dat Guardiola de talentvolle middenvelder zaterdag ook speeltijd zal gunnen in de oefenwedstrijd tegen zusterclub Yokohama F Marinos. Daarna is de tournee van de regerend landskampioen van Engeland in Azië ten einde en keert men terug naar eigen land, waar op 4 augustus de strijd tegen Liverpool om de Community Shield wacht.