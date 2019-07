Wim Kieft en Johan Derksen kritisch: ‘Hij speelt vaak nog als een A-junior’

AZ kwam donderdagavond in het eerste duel met BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League niet tot winst. De Alkmaarders maakten voor eigen publiek een povere indruk en speelden uiteindelijk doelpuntloos gelijk. Wim Kieft en Johan Derksen zijn na afloop vooral kritisch op het optreden van twee spelers van AZ.

Volgens de twee analisten van Veronica is het tijd dat Calvin Stengs en Guus Til stappen gaan maken. "Hij heeft heel veel aanleg en talent. Je mag hem niet afrekenen op deze wedstrijd zo vroeg in het seizoen, maar hij is geen A-junior meer en zo speelt hij nog wel vaak", is Kieft kritisch op de twintigjarige Stengs.

De oud-spits erkent de kwaliteiten van Stengs, die vorig seizoen zijn eerste volledige seizoen bij AZ kende. De vleugelaanvaller wordt hoog aangeschreven. "Maar hij moet wel volwassener gaan worden in zijn spel", vervolgt Kieft. "Hij beschikt echt over gevoel, inzicht en techniek, maar het moet allemaal wel wat volwassener worden.

"Hetzelfde geldt voor Til", vult collega-analist Derksen aan "Hij voetbalt ook nog alsof die bij een leuke amateurclub in Amsterdam speelt. 'Lekker voetballen jongens.' Hij barst van het talent, maar het zou iets zakelijker moeten en de afwerking zou iets serieuzer moeten zijn. Het is geen speeltuinvoetbal meer, maar zo beleven ze het wel nog wel een beetje", zegt de oud-verdediger over de middenvelder van AZ.