AZ maakt teleurstellende Europese avond voor Nederland compleet

AZ is er niet in geslaagd het eerste duel met BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League te winnen. Het elftal van nieuwbakken trainer Arne Slot wist donderdagavond in het eigen AFAS Stadion niet te imponeren tegen de Zweedse opponent en bleef uiteindelijk steken op een doelpuntloze remise: 0-0. Volgende week wacht de return in Göteborg. Eerder op de avond kende ook FC Utrecht al een teleurstellende Europese vuurdoop: de Domstedelingen kwamen in eigen huis tegen het Bosnische Zrinjski Mostar niet verder dan een 1-1 remise.

AZ verwelkomde deze zomer met Yukinari Sugawara, Richonell Margaret en Jordy Clasie drie aanwinsten, maar geen van hen begon in de basis. Sugawara startte de wedstrijd vanaf de reservebank; Margaret en Clasie zaten zelfs niet bij de wedstrijdselectie van Slot. Bij Häcken verscheen voormalig Ajacied Rasmus Lindgren aan de aftrap, maar verder telde de basiself van de Zweedse ploeg weinig bekende namen. Toch had AZ de handen vol aan Getingarna.

De formatie van Slot had in de eerste helft moeite om het juiste ritme te vinden en wist de bezoekers uit Zweden eigenlijk nauwelijks aan het wankelen te brengen. Häcken bleef betrekkelijk eenvoudig op de been en kreeg op slag van rust zelfs de grootste kans tot dan toe in de wedstrijd. Ahmed Yasin ontsnapte aan de aandacht van de AZ-defensie, waarna hij Marco Bizot leek te verrassen. De doelman van AZ kwam echter met de schrik vrij doordat de bal tegen de lat belandde.

Kort na de onderbreking raakte ook AZ het aluminium: Teun Koopmeiners schoot van riante afstand op de paal. De Alkmaarders kwamen beter in hun spel, maar doordat de openingstreffer uitbleef, moest Slot rond het uur toch ingrijpen: Albert Gudmundsson en Stijn Wuytens werden naar de kant gehaald ten faveure van Oussama Idrissi en Sugawara. De twee invallers voegden nieuw elan toe aan het aanvalsspel en dat resulteerde in de 65ste minuut in een goede mogelijkheid voor Calvin Stengs. De buitenspeler kon vrij uithalen vanaf een meter of tien, maar wist doelman Peter Abrahamsson niet te verschalken. De opleving van AZ bleek uiteindelijk van korte duur, want in het laatste kwart van de wedstrijd werd er nog meer één grote kans gecreëerd: een voorzet vanaf rechts leverde ternauwernood geen treffer op.