Everton presenteert plannen voor nieuw stadion; fans onder de indruk

Everton heeft plannen gepresenteerd voor een nieuw stadion, dat moet verrijzen op de oever van de Mersey-rivier in het noorden van de stad Liverpool. Everton speelt al sinds 1892 op Goodison Park. De huidige thuishaven van the Toffees ligt midden in een woonwijk en biedt plaats aan zo'n 40.000 toeschouwers.

Everton presenteert in een filmpje op sociale media het voorlopige ontwerp van het nieuwe stadion, een combinatie van steen, staal en glas. Het stadion in het havengebied van Liverpool moet plaats bieden aan 52.000 toeschouwers, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar ruim 60.000 plaatsen.

?? | It's time to reveal proposed designs for our iconic new stadium on the banks of the River Mersey... ?? — Everton (@Everton) July 25, 2019

Supporters mogen nu hun mening geven. Everton gaat een 'roadshow' houden om te horen wat de fans van het plan vinden en welke verbeterpunten er zijn. Ze kunnen dat ook online laten weten. Het moet voor het einde van dit jaar leiden tot een definitief ontwerp. Het ontwerp kan op sociale media op veel bewondering rekenen. “Wow”, tweet levende legende Gary Lineker bij een foto van het voorlopige ontwerp.

Het is de bedoeling dat Everton in 2023 verhuist van Goodison Park naar de nieuwe thuishaven, die voorlopig de naam draagt van het dok waarin het moet verrijzen: Bramley-Moore. Everton, dat Marcel Brands als director of football heeft, eindigde vorig seizoen als achtste in de Premier League.