Weer slecht nieuws voor Real Madrid: mega-aankoop voorlopig aan de kant

Real Madrid heeft tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer met blessureleed te maken gekregen. Een dag na de mededeling dat Marco Asensio minimaal een half jaar aan de kant staat, is bekend geworden dat ook Ferland Mendy voorlopig niet inzetbaar zal zijn. De linkerverdediger kampt met een blessure aan zijn bovenbeen, zo meldt de Spaanse topclub.

Spaanse media gaan uit van een absentie van ongeveer vier weken. Real Madrid doet geen uitlatingen over de duur van de revalidatieperiode en geeft ook niet aan wanneer de klachten zijn ontstaan. De Fransman, deze zomer voor minimaal 48 miljoen euro van Olympique Lyon overgekomen, stond deze week in het na strafschoppen gewonnen oefenduel met Arsenal in de basis.

Het blessureleed betekent dat Mendy het laatste duel in de International Champions Cup, zaterdag tegen Atlético Madrid in New Jersey, moet missen, evenals de Audi Cup. Het heeft er bovendien alle schijn van dat de linkerverdediger ook de start van het nieuwe LaLiga-seizoen aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Het is het derde blessuregeval in de selectie van Zinédine Zidane. Eerder werd bekend dat Brahim Diaz de volledige voorbereiding moest missen en woensdag werd de vrees van Real Madrid waarheid. De tegen Arsenal uitgevallen Asensio heeft zijn voorste kruisband afgescheurd én heeft schade aan zijn buitenste meniscus.