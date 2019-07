Surreële beelden: Mesut Özil in Londen gered van gewapende overval

Mesut Özil is donderdag bijna het slachtoffer geworden van een straatoverval. Engelse media schrijven dat de sterspeler van Arsenal in zijn Mercedes door Londen reed toen twee bewapende mannen hem probeerden te overvallen. Arsenal-ploeggenoot Sead Kolasinac schoot Özil uiteindelijk te hulp, blijkt uit beelden die op dit moment viraal gaan op social media. Ooggetuigen bevestigen het incident tegenover de Daily Mail

Özil reed donderdag door Londen toen hij plots werd geattaqueerd door twee mannen die een mes droegen, zo schrijft de Daily Mail. Op de beelden die massaal worden verspreid op social media is te zien hoe de Duitse middenvelder werd geholpen door Kolasinac. De verdediger uit Bosnië en Herzegovina toonde zich absoluut niet onder de indruk van de twee overvallers en zorgde er ogenschijnlijk hoogstpersoonlijk voor dat Özil veilig weg kon komen.

Een ooggetuige stelt dat de belagers bewapend waren met messen. "Het was krankzinnig. De auto van Özil stond midden op straat met de deuren wijd open", zo klinkt het. "Özil zag er doodsbang uit, dat zou iedereen zijn die wordt achtervolgd door mannen met messen. Ik zag hem rennen voor zijn leven."

Özil zou zijn auto direct na het voorval weg hebben gezet en een Turks restaurant in de buurt ingevlucht zijn. "Ik zag hem verdwijnen in het restaurant, met de overvallers op zijn hielen. Ze droegen helmen en dat bleef zo', vervolgt de ooggetuige. 'Ze waren volledig in het zwart gekleed en droegen lange mouwen, in deze hitte. Het was creepy. God mag weten wat er was gebeurd als ze hem hadden gepakt.'

De politie van Londen heeft inmiddels bevestigd 'dat verdachten op motorfietsen geprobeerd hebben een man te overvallen die een auto bestuurde'. Een woordvoerder van Arsenal doet hetzelfde en benadrukt dat zowel Özil als Kolasinac ongedeerd is.