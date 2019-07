Daishawn Redan weet direct te imponeren bij debuut voor Hertha BSC

Daishawn Redan heeft bij zijn officieuze debuut voor Hertha BSC direct van zich laten horen. De achttienjarige spits speelde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fenerbahçe één helft mee en stond met een doelpunt uiteindelijk aan de basis van een 2-1 overwinning.

Redan rondde vorige week zijn overstap van Chelsea naar Hertha definitief af en moest tegen Fenerbahçe aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol. De Nederlands jeugdinternational werd halverwege de wedstrijd echter alsnog binnen de lijnen gebracht door trainer Ante Covic en had vervolgens slechts een kwartier nodig om de openingstreffer op het scorebord te brengen.

Hertha combineerde fraai door de defensie van Fenerbahçe, waarna Lukas Klünter alleen opdook voor de doelman van de Turken. Klünter was vervolgens onzelfzuchtig en bood Redan met een niet te missen kans de gelegenheid om zijn doelpuntenaccount voor Hertha te openen. Behalve Redan was overigens ook landgenoot Javairô Dilrosun halverwege de wedstrijd ingevallen bij de Duitsers.

Na de openingstreffer van Redan gebeurde er lange tijd niets, maar in de laatste tien minuten wisten beide teams toch nog een keer te scoren. Vedad Ibisevic tekende eerst voor de 2-0, alvorens Allahyar Sayyadmanesh de eer redde namens Fenerbahçe. Bij de grootmacht uit Istanbul was Gerson Rodrigues in de basis begonnen, maar de geboren Rotterdammer wist zijn stempel uiteindelijk niet op de wedstrijd te drukken.