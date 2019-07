FC Volendam profiteert van transferverbod Chelsea en haalt ‘bijzonder geval’

FC Volendam heeft Darius Johnson per direct aan de selectie toegevoegd, zo meldt de Keuken Kampioen Divisie-club. De negentienjarige buitenspeler heeft donderdag zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen gezet, na een succesvolle stage eerder deze maand. Johnson speelde met het team van Wim Jonk mee in het met 6-0 gewonnen oefenduel tegen Purmersteijn.

Johnson was eerder gescout door Jack Watkins van First Access Sports en toegevoegd aan Rising Ballers, een opleidingsteam en onlineplatform gericht op de grootste onontdekte talenten uit de regio Londen. Hierdoor verscheen hij bij meerdere Engelse clubs op de radar. Zo liep Darius succesvol stage bij Chelsea en stond daar op het punt een contract te tekenen, maar dit kon geen doorgang vinden vanwege het opgelegde transferverbod.

"Darius is een bijzonder geval, hij kan een prachtig voetbalverhaal schrijven. Darius is een ruw talent, een pure liefhebber die voor een belangrijk deel zichzelf heeft opgeleid door ontelbare uren op straat te spelen”, licht technisch directeur Jasper van Leeuwen op de clubsite toe. “Toen Wim Jonk en ik voor het eerst op hem geattendeerd werden door Jack, was het voor ons ook bijzonder te zien welk niveau hij nu al haalt, zonder uitgebreide opleiding bij clubs.”

“Dat is zeldzaam, want dan praat je over puur talent, waar nog veel rek in zit. Tijdens zijn stage en in onze gesprekken heeft Darius een positieve indruk gemaakt, als voetballer én als mens.” Johnson zelf is heel blij met de kans die Volendam hem geeft. "Dit is de officiële start van mijn carrière en er is voor mij geen betere manier denkbaar. Ik weet dat ik iedere dag beter zal worden onder de trainers hier, zeker onder Wim Jonk die al zoveel toptalenten heeft opgeleid. Ik heb het volledige vertrouwen dat hij hetzelfde kan doen met mij.”