Oefenduel tussen Man United en Tottenham ontspoort: ‘Ik wil excuses maken’

Tottenham Hotspur verloor dinsdagmiddag in het kader van de International Champions Cup met 1-2 van Manchester United. The Spurs maakten er in Shanghai bij vlagen een harde wedstrijd van en dat escaleerde halverwege de eerste helft, toen Moussa Sissoko hard doorging op Daniel James en tot tweemaal toe leek na te trappen. Mauricio Pochettino erkent na afloop dat zijn ploeg een aantal keer over de schreef ging en heeft zelfs excuses over voor Manchester United.

Na het incident tussen Sissoko en James ontbrandde de wedstrijd volledig, hetgeen resulteerde in enkele grove charges. "Bepaalde situaties irriteerden me, ik was er niet blij mee", vertelt Pochettino aan diverse Engelse media. "Het was een vriendschappelijke wedstrijd en de enorme hitte en de vermoeidheid maken dat je soms ergens te laat arriveert voor een duel. Een harde tackle kan dan gebeuren. Ik wil toch namens onze spelers mijn excuses maken aan Manchester United."

"Het was absoluut niet de intentie van de spelers om er hard in te gaan, maar als je moe bent, dan kan het gebeuren dat je soms ergens te laat bent", vervolgt de oefenmeester van Tottenham. "Ik heb me zorgen gemaakt. In deze fase van de voorbereiding moet je met passie spelen, maar soms is het belangrijker om je te focussen op het opwerken van je fitheid en het ontwikkelen van je speelstijl. Ik was een beetje bezorgd over de situatie op het veld, maar in de tweede helft keerde de rust gelukkig ietwat terug."

Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer had gehoopt op meer bescherming voor zijn spelers. Sissoko werd bijvoorbeeld niet eens op de bon geslingerd vanwege het meermaals attaqueren van James, tot grote teleurstelling van Solskjaer. "Maar het blijft natuurlijk een mannensport", nuanceert de Noorse oefenmeester evenwel. "Het tackelen moet een onderdeel van de sport blijven, zolang er maar op een eerlijke manier wordt gedaan."