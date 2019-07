Valentijn Driessen verwacht ‘niet zoveel’ van miljoenenaankopen PSV en Ajax

Ajax prolongeert komend seizoen de landstitel, zo luidt de voorspelling van Valentijn Driessen. De chef sport van De Telegraaf laat tevens zijn licht schijnen over PSV, dat vorig seizoen ondanks een riante voorsprong alsnog het kampioenschap aan Ajax moest laten. Zijn verwachtingen van Bruma, voor wie de Eindhovenaren vijftien miljoen euro neerlegden, zijn niet bepaald hooggespannen, al zijn er ook twijfels over het aankoopbeleid van de regerend kampioen uit Amsterdam.

Driessen zegt in gesprek met Voetbal International dat hij verwacht dat de top drie in de Eredivisie onveranderd blijft. In dat geval zou Ajax wederom kampioen worden, met in het spoor van de Amsterdamse club PSV en Feyenoord. Dusan Tadic, vorig seizoen met 28 doelpunten gedeeld topscorer, wordt getipt als de meest productieve speler van het seizoen 2019/20. "Die is nu ook hoog gekomen en is ook een assistgever."

Over Bruma, die door PSV werd weggeplukt bij RB Leipzig, is Driessen een stuk minder positief, ondanks zijn doelpunt tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. "Daar verwacht ik niet zoveel van. Ik vind het wel typerend dat een speler die tegen het Portugese elftal aanzit, wordt verkocht door een van de meest ambitieuze clubs uit Duitsland. Daar zit wel wat achter denk ik dan. Hij heeft bij Leipzig ook niet zoveel gescoord."

Driessen voorziet dezelfde problemen voor Ajax, dat Quincy Promes deze zomer overnam van Sevilla. "Dat vind ik ook geen echte doelpuntenmaker. Ik denk dat het voor de aanvulling van de selectie wel heel goed is. Ik vind het wel typerend, want bij de Nations League (waarin het Nederlands elftal de finale haalde, red.) vonden we de aanval allemaal onvoldoende. Daar was ook een rol voor Promes, die niet eens een basisplek heeft bij Oranje. Moet hij dan potten gaan breken internationaal? In de Eredivisie steekt hij er wel bovenuit, maar ik vraag me af of Promes internationaal het verschil kan maken."