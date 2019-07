Transfer ‘geweldenaar’ verbaast Derksen: ‘Die moeten ze er meteen uitgooien’

FC Utrecht begint donderdagavond officieel aan het nieuwe seizoen. De Domstedelingen spelen op eigen veld in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Bosnische Zrinjski Mostar. Johan Derksen stelt voorafgaand aan het duel in Stadion Galgenwaard dat Utrecht een uitstekende transferzomer achter de rug heeft.

Naast trainer John van den Brom streken deze zomer ook Justin Lonwijk, Issah Abass, Adam Maher, Eros Maddy, Václav Cerny en Adrián Dalmau neer in de Domstad. "Ze hebben nu een heel leuk elftal, ook al zijn alle spelers er vanavond nog niet bij", vertelt Derksen bij Veronica. De flamboyante analist verwacht bijvoorbeeld veel van de samenwerking tussen Simon Gustafson en Maher. "Dat zijn natuurlijk twee middenvelders die hartstikke goed kunnen voetballen."

Vooral lovend is Derksen over Dalmau. De Spaanse spits werd voor ongeveer 700.000 euro overgenomen van Heracles Almelo, dat zelf Cyriel Dessers oppikte bij Utrecht. "Dalmau vind ik echt een geweldige spits. Ik weet niet wie er bij Heracles het technisch beleid doet, maar die moeten ze er meteen uitgooien, want die heeft Dalmau geruild voor Dessers. Die Dessers kon er geen pepernoot van. Die Dalmau vind ik een geweldenaar. Dat was echt de revelatie van vorig seizoen.”

Utrecht kan donderdag tegen Zrinjski Mostar overigens nog niet beschikken over Dalmau, want hij is nog niet fit. "Daar snap ik niets van, want dan heb je geen profinstelling", oordeelt Derksen hard. Collega-analist Wim Kieft houdt een slag om de arm inzake Dalmau. "Je hebt van die spitsen die slechts één jaar een geweldig rendement hebben, dus het is even afwachten hoe hij zich dit seizoen staande gaat houden."