Arsenal rondt langverwachte transfer van 30 miljoen euro eindelijk af

Arsenal heeft de komst van William Saliba eindelijk afgerond, zo meldt de Engelse topclub donderdagavond via de officiële kanalen. De achttienjarige centrumverdediger komt voor maximaal dertig miljoen euro over van Saint-Étienne. Saliba heeft een meerderjarig contract getekend met Arsenal, maar zal komend seizoen nog verhuurd worden aan Saint-Étienne.

Saliba stond ook in de belangstelling van onder meer buurman Tottenham Hotspur, maar het zijn uiteindelijk the Gunners die de Franse verdediger hebben weten te strikken. De kersverse aanwinst van Arsenal tekende in 2017 zijn eerste profcontract bij Saint-Étienne en debuteerde een jaar later in de hoofdmacht van les Verts.

Het aantrekken van Saliba is een opsteker voor manager Unai Emery. “We zijn blij met zijn komst. Hij kon uit meerdere clubs kiezen maar gelukkig is zijn keuze op Arsenal gevallen. Hij zal komend seizoen in Frankrijk nog meer ervaring opdoen en sluit normaal gesproken over een jaar bij ons aan”, zo stelt Emery op de website van de Londense club.

Saliba is de derde zomeraanwinst van Arsenal, dat eerder deze donderdag de komst van Dani Ceballos wereldkundig maakte. De middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Real Madrid. Voor aanvaller Gabriel Martinelli werd eerder deze zomer circa zeven miljoen euro overgemaakt naar het Braziliaanse Ituano.